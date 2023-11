Nem indult jól balatoni szempontból, öt perc után hárommal mentek a házigazdák (3–0) vendégoldalon volt két eladott labda, egy–egy kimaradt ziccer és kétperces kiállítás, az első találatukra – amit Munteanu-Korodi szerzett – hat percet kellett várni! Innen sikerült felállniuk, miután az első öt percben kapott három gólt már csak hét követte a szünetig, abból is kettő büntetőből! Összeállt a védekezés, köszönhetően annak is, hogy a hatodik perctől már Csapó is elkapta a fonalat, aki hat védést mutatott be a szünetig, melyben már kétgólos vendég előnyt mutatott az eredményjelző (10–12). Csapó mellett Győri is elkapta a fonalat, aki hátrommal csapata legeredményesebb játékosa volt ebben a játékrészben, melyben újoncot is avatott Bakó Botond a tizenkilenc éves Körtvélyesi Dóra személyében, aki kétszer is betalált és egy hetest is kiharcolt. Nem akármilyen bemutatkozás volt ez tőle!

A fordulás után is a balatoniak domináltak, háromgólos előnyél (11–14) akadt némi zavar, ledolgozták a hátrányukat a hazaiak (15–15), ám a vezetést nem sikerült átvenniük, viszont tapadtak a vendégekre, egészen a hajráig, négy és fél perccel a vége előtt is döntetetlenre álltak a csapatok (21–21). Keceli-Mészáros gólját (21–22), Kecskés kapufája követte, majd Wald növelte kettőre a különbséget (21–23) az 57. percre! Mivel a bogláriaknak az iksz is elég volt a továbbjutáshoz, az gyakorlatilag el is döntötte a párharcot! Kecskés találata után (22–23) Scheffer egyenlített ugyan (23–23), de ez nem osztott, nem szorzott, hisz már csak öt másodperc maradt a lefújásig, amibe még belefért egy gyors Munteanu-Korodi találat.

A védekezés volt a siker titka, huszonháromnál kevesebbet ebben szezonban csak egyszer kaptak, otthon a Dunaújvárostól, huszonegyet. Csapó tizenkét védéssel zárt, harmincöt százalékos teljesítményt nyújtva, az utolsó percben nagyon fontos hárítással segítette a társakat. Alaposan megnehezítette saját dolgát Bakó Botond együttese, mely nagyon gyengén kezdett; a hatvan perc volt egy kihagyott hetesük, kilenc eladott labdájuk és hét technikai hibájuk, ám így is megoldották a feladatot. Ráadásul úgy, hogy a 24. perctől a házigazdák futottak az eredmény után.

Magyar Kupa – 3. forduló

Kozármisleny KA – NEKA 23–24 (10–12) Kozármisleny, Városi Sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Kovács-Sebők Stefánia, Vastag-Réti Rebeka Réka

Kozármisleny KA: Pusztai – Grénus 1, Brettner 1, Bánfai V. 4, Tobak, Scheffer 4 (3), Szatmári 2. Csere: Wichmann (kapus), Hadnagy, Grosics 2 (2), Halász 1, Imrei R. 2, Imrei N. 2, Kecskés 2, Lengyel 1, Zsemberi 1. Vezetőedző: Gyulay László NEKA: Csapó K. – Molnár D. 3, Lapos 2, Bató, Győri V. 4, Munteanu-Korodi 3, Wald 3. Csere: Zaj (kapus), Petruska, Matucza, Keceli-Mészáros 7 (5), Pálmai, Körtvélyesi 2, Kriston. Vezetőedző: Bakó Botond

Hétméteresek: 6/5 (2/2), illetve 6/5 (1/1)

Kiállítások: 10 perc (4 perc), illetve 8 perc (6 perc)

Piros lap: Hadnagy Fanni (Kozármisleny KA – 51.p. – harmadik kétperces kiállítást követően)

MESTERMÉRLEG



Gyulay László: – A Vasas elleni mérkőzés tükrében sok kettősség van benne, hiszen érthetetlen számomra, hogy az a csapat, amelyik hazai pályán így kezd, hogyan tud ennyire visszaesni. A tűzharc bajnokságot ezúttal is mi nyertük, szerencse, hogy a kupában nincs hét válogatottja, hiszen biztosan Csapó Kincső lenne benne a kapus. Csak védekezéssel nem tudunk nyerni, hiába teszünk meg mindent elöl, ha a ziccerek garmadát bent hagyjuk.



Bakó Botond: – Gratulálok a hazaiaknak, hiszen ismét megmutatták, hogy jó kézilabdát játszanak, s nem véletlenül értek el szép eredményeket. Egyúttal a csapatomnak is gratulálok, szépen harcoltak, komoly tartással kézilabdáztak a lányok, külön öröm, hogy a legfiatalabbak sem ijedtek meg a feladatoktól. Örülök a továbbjutásnak, ez volt a célunk, s egy szép csapatmunka meg is hozta az eredményt.