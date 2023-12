Úgy tűnt, hogy ez megtörte a fővárosi alakulatot. A negyedik, utolsó játékrészben eleinte még partiban tudtak lenni a bajnoki címvédő somogyi együttessel, ám utána a Fino begyújtotta a rakétákat, s gyorsan lerendezte ezt a játszmát is.

A vasárnap esti 97 perces ütközet legponterősebb játékosa Baróti Árpád volt kerek 20 pontjával. A két külföldi center, az orosz Stepan Novoselov és a kubai Lescay Favier Tomas Alejandro összesen 26 pontot termelt a Pénzügyőr ellen. A csapatkapitány Bögöly Gábor 15, míg a karmester Magyar Bálint kilenc pontot jegyzett. A harmadik felvonásban pályára került fiatal Tóth Gábor hét pontot szorgoskodott össze, s nagyon kellettek a liberó, Bozóki Bence látványos mentései is. A vendég Pénzügyőr pontfelelőse Kiss Dániel volt, aki egyetlen ponttal gyártott kevesebbet, mint Baróti, de az egykoron a somogyi megyeszékhelyen is megfordult Kovács Zoltán és Rása Alex is szorgalmasan gyűjtögette a pontjait.

Fino Kaposvár–Bp. Pénzügyőr SE 3–1 (–21, 16, 27, 14)

Kaposvár Aréna, 700 néző. Vezette: Sík B., Tillmann Gy.

Fino Kaposvár: Magyar B. (9), Hubicska (2), Novoselov (14), Baróti (20), Bögöly (15), Lescay (12). Csere: Bozóki (liberó), Quevedo (2), Tóth G. (7), Iván B. (1). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

Bp. Pénzügyőr SE: Keen (1), Szalai K. (6), Kövessy (2), Kovács Z. (10), Kiss D. (19), Rása (9). Csere: Feliciano (liberó), Mihálovits (2), Kispál (4), Tóth K. (–), Majoros B. (4). Vezetőedző: Jókay Zoltán.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 3–0, 5–2, 5–4, 8–4, 10–8, 10–12, 16–12, 19–20, 21–25 (24 perc).

2. játszma: 5–4, 10–5, 15–11, 20–14, 24–14, 25–16 (21 perc).

3. játszma: 4–5, 10–9, 15–13, 15–16, 18–16, 18–21, 21–21, 22–23, 24–23, 25–24, 25–26, 27–26, 29–27 (32 perc).

4. játszma: 5–3, 10–6, 10–9, 15–12, 20–13, 21–14, 25–14 (20 perc).