Az ’A’ jelű kvartettben egy gólokban gazdag összecsapáson győzte le az Öreglak a Mezőcsokonyát, így elmondható, hogy a megyei másodosztály listavezetője a csoportkör folyamán pont nélkül maradt. Megnyerte viszont a csoportot a Somogysárd, mely Terestyényi András góljával, valamint Márton Csaba duplájával hátrányból fordított a Kadarkút ellen.

Ahogyan a Somogysárd, úgy a Juta is hibátlanul nyerte meg négyesét, miután kiütéses győzelmet aratott a kaposmérői ifisták ellen. Megszorongatta ellenfelét a Kaposmérő, mely kétszer is vezetett a Kaposfüred ellen, utóbbi viszont Balog Alex mesterhármasával fordítani tudott, majd Somlai Dániel találatával a mérkőzést is megnyerte. Mérői oldalon így Balogh Rajmund triplája végül nem ért pontot.

A Toponár nagyon hamar lerendezte a Somogyvár elleni összecsapást, Ivusza Gáborék kilenc gólig meg sem álltak, ami szintén csoportgyőzelmet ért a számukra. Az ősz folyamán a másodosztályban gyengélkedő, a télen edzőt váltó Böhönye pedig hatot gurított a Kiskorpádnak.

A lellei csoportban második mérkőzését is behúzta a Balatonföldvár, mely hátrányból fordított a Somogyjád ellen. A játéknap legnagyobb meglepetését pedig ismételten a negyedosztályú Balatonboglár okozta a másodosztályú Buzsák legyőzésével.

Kapos – ’A’ csoport

Somogysárd–Kadarkút 3–1 (1–1)

BFLA Sporttelep; V.: Pucsli J.

Somogysárd: Szilágyi, Orbán, Nagy K. (Rupa 41.), Kakatics, Nagy A., Pap D. (Kulcsár 41.), Marits, Büki, Márton Cs., Terestyényi, Csonka.

Kadarkút: Sánta, Horváth L. (Balatincz 17.), Kiss B., Orosz D. (Pápai 29.), Rada, Kömpf (Balatincz 13.), Deák, Ozsvári.

Gólszerzők: Terestyényi (35., 42.), Márton Cs. (75. - büntető), ill. Orosz D. (26.).

Mezőcsokonya–Öreglak 3–5 (2–4)

BFLA Sporttelep; V.: Horváth O.

Mezőcsokonya: Buzsáki M. (Iványi Bo. 41.), Buzsáki Á. (Landek 41.), Mező, Ceglédi, Iványi Be. (Plajbász 41.), Mátés B. (Cser 41.), Vendriczki, Ács, Orsós K., Horváth J., Tábori G.

Öreglak: Bene, Szanyi, Kovács K., Niklai B., Virág M., Hilcz, Niklai D., Valkó, Kovács T., Izsó., Virágh K. L.

Gólszerzők: Horváth J. (46.), Ács (65., 74.), ill. Szanyi (3.), Virágh K. L. (15. - büntető, 28., 70., 75.).

Kapos – ’B’ csoport

Kaposmérő F.–Kaposfüred 3–4 (2–3)

BFLA Sporttelep; V.: Pucsli J.

Kaposmérő F.: Szücs, Nagy K., Rákosa, Balogh R., Begovácz, Rubecz, Szabó A., Török B., Szépes, Gazder (Szabó L. 60.).

Kaposfüred: Csiszár (Somlai 48.), Hornyák (Kelemen 60.), Dervalits, Károli, Szántó, Magyar K., Szulimán (Varga Zs. 67.), Balog A.

Gólszerzők: Balogh R. (4., 33. 78.), ill. Balog A. (6., 35., 38.), Somlai (51.).

Kaposmérő I.–Juta 0–18 (0–9)

BFLA Sporttelep; V.: Böröczi Z.

Kaposmérő I.: Szücs, Stikrád, Papp L., Farkas B., Dobos, Czigány. Orbán , Korányi, Nagy M., Kerényi, Bácsai.

Juta: Vajda P. (Vajda K.), Bebics, Kollega (Belovics 41.), Tamás L. (Lender 41.), Vadas, Jovánczai P., Zentai (Marton 41.), Jovánczai Á., Varga D., Kántor (Horváth M. 41.), Mozsgai.

Gólszerzők: Tamás L. (12.), Vadas (15., 30., 42., 53.), Mozsgai (23., 35., 46. - büntető, 47., 51., 55.), Kollega (26., 37., 39.), Bebics (29.), Lender (50., 71., 76.).

Kapos – ’C’ csoport

Kiskorpád–Böhönye 1–6 (0–2)

BFLA Sporttelep; V.: Kozma J.

Kiskorpád: Liska, Blinczki, Horváth M. (Borovics 47.), Erdei, Nagy K., Hortobágyi, Büki (Gáspár 41.), Burda, Sznopek, Gyenesei, Horváth R.

Böhönye: Budai, Farkas R. (Gőbölös 23.), Garai Ba. (Huszka 41.), Kiss B., Csizmadia (Váradi 54.), Farkas Cs., Garai Be., Szabó P., Bakos, Mózes.

Gólszerzők: Sznopek (80.), ill. Farkas Cs. (26. 73.), Garai (32.), Fejes (46.), Kiss B. (60., 76.).

Toponár–Somogyvár 9–3 (7–0)

BFLA Sporttelep; V.: Hegedűs D.

Toponár: Keller, Neubauer, Pető, Tóth V (Házi 41.), Kovács P., Ivusza G. (Orsós D. 58.), Laczkó, Fila, Ivusza T. (Stier 41.), Szenászna, Baranyai.

Somogyvár: Pacsai, Nemes, Piukovics, Bogdán Z., Makai, Pápai, Kesztyűs, Kontra (Varga 59.), Szita, Horváth M., Lak.

Gólszerzők: Pető (17., 66.), Laczkó (21., 80.), Neubauer (25., 27., 39.), Ivusza (30.), Tóth V. (39.), ill. Nemes (46.), Bogdán (62. - büntető, 77.).

Lelle - csoport

Balatonföldvár–Somogyjád 2–1 (1–1)

Lellei Sporttelep; V.: Hegyi A.

Balatonföldvár: Mihályi, Halász, Schmidt (Tislér 41.), Kovács N. (Illés 41.), Koseluk, Nagy K., Lakos (Sarkadi 41.), Herczeg (Kovácsik 41.), Kimmel (Schneider 41.), Kadlicskó, Óvári.

Somogyjád: Gelencsér, Brunner (Bathó 41.), Hideg (Horváth Á. 41.), Kökény, Végh (Bogdán Á. 41.), Madeira-Lopes. Kabelács, Vajda (Horváth E. 41.), Szabó M., Balogh N. (Muretics 41.), Magyar L.

Gólszerzők: Kadlicskó (15.), Kovácsik (64.), ill. Kabelács (2.).

Balatonboglár–Buzsák 3–2 (1–2)

Lellei Sporttelep; V.: Hegyi A.

Balatonboglár: Ivanics, Orbán, Gyenis, Kiss L., Molnár Gy., Molnár R. (Finta 41.), Barabás, Makay, Nagy D. (Takács Gy. 41.), Móring (Tuli 41.), Szekér.

Buzsák: Szulimán, Drubi, Insperger, Proity, Borsi (Zakariás 41.), Pántics, Hosszú, Fenyár, Fejes, István P., Tóth Sz., (Babina 41.).

Gólszerzők: Molnár R. (8.), Molnár Gy. (47., 68.), ill. Insperger (18.), Zakariás (66. - büntető).

Kiállítva: Kiss L. (52.).