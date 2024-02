– Újdonság volt a pályában, hogy a hagyományokkal ellentétben ezúttal a 67-es út helyett a Mogyoró utcát próbáltuk ki a Körtönye Bükkre való felérés során. Továbbá létszámrekordot döntöttek a külföldi versenyzők. Szerb futóbarátaink Szabadkáról érkeztek, és megtöltöttek egy bérelt nagybuszt. Horvátországból pedig Eszékről érkeztek társversenyzők. Közülük többen a dobogóra is felállhattak, és érmekkel indulhattak haza. Külön öröm, hogy több családi- és munkahelyi váltó is rajthoz állt, őket külön díjaztuk, csakúgy mint Kaposvár legjobb időt teljesítő futóit – zárta gondolatait Péter Attila, aki ezt követően felkérte Dér Tamás alpolgármestert az eredményhirdetésben való segédkezésre.

– Ez volt a harmadik alkalom, hogy rajthoz álltam – fogalmazott Patcai Réka, versenyző. – Először a rövidebb távon indultam váltóban, 3,2 kilométeren, majd másodjára ugyanúgy váltóban álltam rajthoz, de már 7,6 kilométeren. Most viszont úgy döntöttem, hogy egyéniben próbálom meg teljesíteni a 10 kilométeres távot. A kangoo alapban ad egy jó állóképességet, de december eleje óta tudatosan készültem erre a versenyre. Elkezdtem futni a városligetben, illetve a Desedán, igyekeztem tudatosan 10–15 kilométeres távokat megtenni, de olyan is volt, hogy 7 kilométert futottam le azzal a céllal, hogy minél jobb időt teljesítsek. Két hónap alatt sokat javítottam az időmön, 6 perc 37 másodperces kilométerekkel kezdtem és most 5 perc 54 másodperces kilométerenkénti részidőket hoztam. Nem gondoltam volna, hogy egy órán belül célba érek, így most nagyon, de nagyon elégedett vagyok. Az útvonal remek volt, haladó futóknak ez a 10 kilométeres táv egy tökéletes kihívás.