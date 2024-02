A Székesfehérvárra tartó kaposvári csapatból hiányzott a sérüléssel bajlódó kubai légiós Quevedo Hernández Hermes. A nyitó játszmában végig a vendég Fino akarata érvényesült; a házigazdák talán ha kétszer tudtak egyenlíteni (előbb mindjárt az elején, majd 10–10-nél), de ezután már az történt a pályán, amit a kaposváriak szerettek volna és elképzeltek. Amúgy már ekkor is a vendég Fino szurkolótábora tűnt hangosabbnak. A második játszmában aztán szerepet cseréltek a pályán küzdő felek. Egy darabig tartottuk a lépést a MÁV Előre SC-Foxconn csapatával, majd egyre inkább elhúztak. A Redjo Koci, Pesti Marcell és a csereként érkezett Boa Szabocs alkotta fehérvári trióval – ekkor legalábbis még – nem bolgoltunk. Ők hárman csak ebben a felvonsban 16 pontot gyártottak, míg a túloldalon Baróti Árpádot Kalmár Ákos váltotta fel, aki rögtön egy süvítő bombával mutatkozott be.

Baróti szórta a pontokat

Pontosan háromnegyed órányi játék után minden kezdődhetett elölről. Közben visszatért a pályára Baróti Árpád, s most egymaga ütött annyi pontot, mint a házigazdáknál a Koci, Pesti, Boa trió együttesen. A szett közepéig fej-fej mellett haladt a két csapat, majd a jobb hajrá a Fino javára döntött, így újra a kaposváriak jutottak előnyhöz. A negyedik felvonásban is folytatódott a hatalmas adok-kapok; hol a hazaiaknál, hol pedig a vendégeknél volt az előny. 22–22 arányú állásnál aztán a házigazda Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn csapatkapitánya, Redjo Koci lépett elő főszereplővé. Az utolsó háron pontot ugyanis ő ütötte be, s csak ebben a játékrészben kerek 10 pontot szorgoskodott össze. Ekkor mind a két csapat játékát sok hiba tarkította: ha jól számoltam, a két együttes csak ekkor összesen 13 nyitást rontott.

Bő másfél óra elteltével az maradt a kérdés, hogy meyik csapat gyűjt kettő, illetve egy pontot. A mindent eldöntő utolsó, ötödik rövidített játékrészben végig a Fino irányította a játékot. Már 14–12-re vezetett a somogyi társulat, de a fehérváriak nem adták magukat. Sőt, még a hosszabítsban sem: az amerikai légiós Christian Janke volt az ügyeletes pontfelelősük. Mindig a Fino Kaposvárnak volt szett- és egyben mérkőzéslabdája, míg a hazaiak rendre az egyenlítését harcoltak. Végül a vendég somogyiak a hetedik játszmalabdájukat értékesítették.

A vasárnap esti székesfehérvári rangadó pontkirálya Redjo Koci volt 26 pontjával, míg a Fino Kaposvár csapatából Baróti Árpád és Hubicska Partik is egyaránt 18-at jegyzett.

Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn–Fino Kaposvár 2–3 (–20, 16, –19, 22, –17)

Székesfehérvár, Videoton Oktatási Központ, 220 néző. Vezette: Adler L., Varjasi M.

Székesfehérvári MÁV Előre SC: Dileo (2), Janke (10), Eke (5), Pesti (12), Koci (26), Ambrus B. (8). Csere: Takács M. (liberó), Boa (11), Szabó V. (–), Tomanóczy (–). Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Fino Kaposvár: Magyar B. (5), Hubicska (18), Novoselov (11), Baróti (18), Bögöly (9), Lescay (13). Csere: Bozóki (liberó), Iván B. (–), Kalmár Á. (2). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 1–4, 3–5, 8–10, 10–10, 11–16, 16–20, 19–23, 20–25 (22 perc).

2. játszma: 2–0, 4–5, 7–7, 10–7, 15–12, 20–13, 24–15, 25–16 (23 perc).

3. játszma: 3–3, 4–5, 10–9, 13–13, 13–17, 15–20, 17–24, 19–25 (23 perc).

4. játszma: 2–0, 2–2, 5–4, 9–10, 13–13, 15–13, 15–16, 18–16, 20–19, 20–21, 22–22, 25–22 (25 perc).

5. játszma: 2–2, 2–4, 3–5, 5–8, 8–8, 9–10, 12–12, 12–14, 14–14, 14–15, 15–16, 16–17, 17–19 (20 perc).