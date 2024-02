A korábbi Eb-kről már ezüst- és bronzéremmel is rendelkező Bárdos Ádám az ősszel a felnőttek Karate1 Series A elnevezésű világkupa sorozatáról is elhozott egy bravúros második helyet, és Tbilisziben is bizonyította, hogy minden versenyen komolyan kell vele számolni. A formagyakorlatban induló U21-es (18-20- évesek) korosztályú karatés a selejtezők során vitatható pontozással kikapott német riválisától, ezáltal a döntő lehetőségétől elesett, de a vigaszágon javított és a horvát Relic legyőzésével megszerezte a bronzérmet.

Küzdelemben a nők +68 kg-os súlycsoportjában a tavaly őszi nagysikerű budapesti felnőtt világbajnokságon is lehetőséget kapott Fleischer Dóra megmutatta, hogy korosztályában Európában a legjobbak közé tartozik, és a harmadik helyért vívott küzdelemben remek teljesítménnyel múlta felül a német Lückét.

A junioroknál (16-17 évesek) a 2022-es vb-ezüstérmes Loyal Lili most már Európa-bajnokságon is dobogósnak mondhatja magát, miután egy remek vigaszágas versenyzés végén a bronzéremért magabiztosan múlta felül a cseh Tinavskát.

A legfiatalabbak, a kadetek (14-15 évesek) között is lett érmük a magyaroknak. A 47 kg-os súlycsoport elődöntőjében Dalnoki Szófiát csak kevés választotta el a fináléba kerüléstől, a helyosztón azonban győzni tudott az ukrán Hnes ellen, így megszerezte pályafutása első komoly érmét.

Közel állt az éremhez junior formagyakorlatban Fodor Amira is, aki végül az ötödik helyen zárt. A hetedik helyen végzett Gáspár Laura, Szilágyi Emma, Kovács Gergely, Török Panka és Nagypál Ibolya.

"Elégedettek vagyunk a csapattal, hiszen három-négy érem megszerzését vártuk, és ez meg is lett. Formagyakorlatban örömteli, hogy a legerősebb kategóriában, egy nagyon komoly U21-es férfi mezőnyben tudtunk bronzérmet szerezni. Küzdelemben pedig mind a három korosztályban sikerült egy-egy magyar versenyzőnek dobogóra állnia. Amit pedig az edző kollégákkal együtt valamennyien kiemeltünk, hogy a korábbi évekkel ellentétben most sikerült a legnagyobb téttel bíró mérkőzéseken jól szerepelnünk, hiszen az öt éremmeccsünkből négyet is meg tudtunk nyerni" – értékelt Büchler Zsolt szövetségi kapitány.