A magyar junior férfi kézilabda-válogatott a 2023-as kiírás után idén is részt vett a franciaországi Tiby-kupán, amelyen ismét nívós nemzetközi mezőnyben mérethette meg magát. A tavalyi eseményen (ami magyar aranyéremmel végződött) a keretet a pár hónappal később U21-es világbajnoki ezüstérmet szerző csapat tagjai alkották, akik a vb végeztével elköszöntek az utánpótlásévektől.

A március közepén megrendezett, 2024-es felvonáson a tavalyi ifjúsági vb-n tizenegyedikként végző együttes szerepelt: az alakulat irányítását az U21-es vb-ezüstérmes Sótonyi László vette át szeptemberben, az irányításával pedig Gyálon edzőtáboroztak pár napot a kerettagok, majd elutaztak a torna helyszínére.

A csapat Dánia ellen hat-, a szlovénoktól pedig ötgólos vereséget szenvedett, így a negyedik helyen zárt.

– Mindig fontos, hogy erős csapatokkal találkozzunk a felkészülés során, erre jó példa a Tiby-kupa, amin ismét remek körülmények és hangulat fogadott minket, jó volt a szervezés. Az elsődleges a tapasztalatszerzés volt a számunkra, jelenleg is zajlik a keret felmérése, alakítása, hiszen a juniorkorosztály első évében tartunk. Az már most és az előző összetartásokon is látszódott, hogy dinamikában, játékértésben, erőben van lemaradásunk, érződik, hogy a csapatból – ellentétben a tavaly kifutó juniorokkal – kevesen játszanak NB I-ben – hangsúlyozta Sótonyi László. – A dánok ennek a korosztálynak az élmezőnyéhez tartoznak, többen a BL-induló Aalborgból érkeztek, de rajtuk kívül is többen szerepelhetnek a Bajnokok Ligájában. Ettől a szinttől jelenleg messze állunk, ám az egyre tisztábban látszik, mely területeken kell felzárkóznunk, ha az Európa-bajnokságon szeretnénk előrelépni a tavalyi vb-hez képest.

A szakember szerint lényeges az eredmény az utánpótláskorban, ám távolabbi célok is lebegnek a stáb és a játékosok előtt.

– Kettős a cél: természetesen mindig meg akarjuk nyerni a soron következő meccset, de hosszútávon az a fontos, hogy a felnőttválogatottba delegáljunk felkészített játékosokat – emelte ki a szövetségi edző. – A Portugália elleni olimpiai selejtezős mérkőzés (amit a magyar válogatott 30–27-re megnyert Tatabányán, ezzel 12 év után újra kijutott az ötkarikás játékokra) remek példa volt erre, hiszen a tavaly még U21-es vb-ezüstérmet szerző fiatalok közül többen is húzóemberekké tudtak válni a felnőttválogatottban. Ők taktikailag, mentálisan, fizikailag olyan állapotba kerültek a junioréveik alatt, ami alkalmassá tette őket erre. Több faktorban, például a versenyeztetésben ez a juniorkorosztály közel sem indul olyan magas szintről, mint az előző; azt tudomásul kell venni, hogy nem minden évben születik olyan kiemelkedő gárda, mint a 2002-es. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ők nem érhetnek majd oda az elitbe; ezért dolgozunk a folytatásban is.

A csapat május első felében találkozik legközelebb, majd következik a közvetlen felkészülés, a júliusi, Szlovéniában rendezendő Eb előtt, ami három héten át tart majd.

Február végén pedig kisorsolták a kontinensviadal csoportbeosztását, a magyar fiatalok a norvégokkal, a csehekkel és a románokkal kerültek egy négyesbe.

Sótonyi László együttesében a NEKA játékosok közül Csanálosi Richárd, Kovács Tamás, Molnár Robin, Nagy Ádám és Tóth Levente szerepelt a keretben, kölcsönben más kluboknál játszó bogláriak közül Bali Bence, Győri Nándor, Kathi Sándor volt csapattag. A Montpellier jobbszélsője, Terjék Roland is a magyarokat erősítette.