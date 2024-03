Húsvétvasárnap sem pihentek a Kaposvári Rákóczi FC labdarúgói, hiszen Szekszárdon szerették volna kijavítani a Paksi FC második csapata elleni botlásukat. A somogyiak kezdőcsapata két helyen is változott az előző hetihez képest, ugyanis az eltiltása után visszatért a védelembe Heil Máté, valamint a sérüléséből felépülő Horváth Balázs is ott lehetett a társaival Szekszárdon.

Babinszky Bence szerezte a Rákóczi vezető gólját

Fotó: Klein Péter Nándor

A kiesés ellen menekülő tolnaiak számára minden meccs égetően fontos a bent maradás szempontjából, s érezthető volt az első percekben, amikor is egy előrevágott labda után Kiszely Dominik került nagy helyzetbe, de tizennégy méterről leadott lapos, jobb alsóba tartó lövését Horváth Fábián lábbal védte. Játékban azonban a kaposváriak mutattak többet és eredményben is megmutatkozott. Tíz perc elteltével Ekker Milán centerezett, ami után egy kisebb kavarodás alakult ki az öt és felesen belül, végül Babinszky Bence elé került a labda, aki két méterről a hálóba gurított (0–1). A kaposváriak előnye viszont csak öt percig tarott, hiszen a következő hazai támadás végén Fekete Marcell tizennyolc méterről kissé jobbról hatalmas gólt lőtt a jobb felsőbe (1–1). A gólt felhozta a kiesés ellen menekülő Szekszárdot, amely kis híján a vezetést is átvette, azonban Ágics Péter szöglet utáni, közeli fejesénél hatalmas bravúrral védett Horváth Fábián a félidő derekán, majd a szünetig hátralévő percek szépen, lassan, álmoskásan teltek.

Egy pontot szerzett a Rákóczi Szekszárdon

Fotó: Klein Péter Nándor

A második félidőre próbált felpörögni a Kaposvár, s bár ez a játékrész egy ígéretes hazai lövéssel kezdődött, ami csak kevéssel kerülte el a kaput, de csak Hampuk Ádámon múlt, hogy nem került újra előnybe a Rákóczi, ugyanis a zöld-fehérek támadója hatalmas ziccerben, hat méterről a kapusba lőtt. A folytatásban csapkodott a játék, egyik csapat sem tudta birtokolni a labdát, rengeteg technikai hiba és rosszabbnál-rosszabb megoldások jellemezték a találkozót. Az utolsó húsz percbe lépve egyre nagyobb lehetőségeket dolgozott ki a Rákóczi FC, azonban sem Mayer Milán, sem Horváth Balázs, sem Bíró Dominik nem tudta gólra váltani a kínálkozó lehetőséget. A kaposváriak az utolsó pillanatig mentek előre a győzelemért, de Pomozi Zoltán megfosztotta őket a győzelemtől, hiszen az utolsó percben hatalmasat mentett Szederkényi Ádám fejesénél. A kaposváriak így egy ponttal térhettek haza, a szervezett, harcos Szekszárd otthonából.