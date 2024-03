Paár Márk és Tahj Eaddy betegség miatt nem utazott el a csapattal, Filipovity Márkó viszont ott volt a KKK-ban, mely az első negyedben 12–20-ra is vezetett a Honvéd otthonában. A hazaiak azonban Isiah Brown és Keith Wesson vezérletével zárkóztak, a második játékrészben pedig fordítottak. Előnyük nyolc pontos is volt, a szünepre pedig végül 49–43-as állással mentek a csapatok.

A harmadik negyedben aztán a kaposvári vezetőedző, Dalibor Damjanovic kiállítása borzolta a kedélyeket, a Honvéd pedig tartotta előnyét, így a csapatok hétpontos hazai vezetéssel érkeztek meg a rendes játékidő utolsó tíz percére. Zlatko Jovanovic együttese a negyedik játékrész elején a tízpontos különbséget is átlépte, a Kaposvár viszont Remy Abell vezérletével visszakapaszkodott a mérkőzésbe.

Honvéd SE–Kaposvári KK 100–91 (22–26, 27–17, 20–19, 16–23, 15–6) - hosszabbítás után

Budapest, Ludovika Aréna V.: Benczur T., Mészáros B., Jankovics V.

Budapesti Honvéd SE: Brown 30, Peringer B. 8, Simon K. 2, Henry 16, Reizinger M. 3/3 Csere: Djokovic 13/3, Wesson 12/9, Filipovic S. 13, Kopácsi Á. 3/3, Bazsó B. Vezetőedző: Zlatko Jovanovic Edző: Dragan Aleksic, Mészáros Bálint.

Kometa Kaposvári KK: Krnjajski B. 7/3, Szőke Bálint 13/9, Abell 25/12, Jackson 1, Jean-Marie 10. Csere: Filipovity M. 18/9, Halmai D. 5, Koprivica 10, Puska B. 2. Vezetőedző: Dalibor Damjanovic Edzők: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 8–9. 7. p.: 12–20. 12. p.: 27–26. 15. p.: 35–31. 18. p.: 43–37. 24. p.: 57–52. 27. p.: 60–61. 32. p.: 74–62. 35. p.: 80–71. 39. p.: 82–79.

Kipontozódott: Szőke (37. p.), Koprivica (37. p.), I. Brown (39. p.), Simon K. (40. p.).

Kiállítva: Dalibor Damjanovic (30. p.) – két saját jogú technikai hiba után.

Mestermérleg

Zlatko Jovanovic: – Voltak problémáink, sérülések nehezítették a felkészülést, de ahogy a srácok küzdöttek, ahogy folyamatosan kisegítették egymást a nehéz helyzetekben, az fantasztikus volt. Nagyon büszke vagyok mindenkire. Sok időnk nincs az ünneplésre, folytatódik az idény, minden meccs olyan fontos, mintha már a rájátszásban lennénk.

Dalibor Damjanovic: – A végén a kezünkben volt a győzelem. Igen, a szabály szerint ilyen esetben jár a technikai, de ezt most mégis igazságtalannak érzem, mert a játékosban ilyenkor dolgoznak az érzelmek. Éppen ezért nem is hibáztathatjuk a történtekért Remy-t. A Honvédnak az egyenlítés akkora pluszt adott a hosszabbításra, hogy végül be is húzták a győzelmet.

További értékelések

Jalen Henry: – Tudtuk, hogy ez egy fizikailag nagyon megterhelő mérkőzés lesz, éppen ezért masszívnak kell lennünk az első perctől kezdve. Az elején nem sikerült megállítani őket, de aztán csapatként összezártunk. Néhány küzködtek a játékkal, de a többiek kisegítették őket, szóval megmutattuk, hogy milyen csapat is vagyunk igazából. Ez a szív diadala volt, de a következő négy mérkőzésre mentálisan is erősebbnek kell lennünk, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk az alapszakaszból és bejussunk a rájátszásba.

Filipovity Márkó: – Ez egy fájó vereség, mert szerintem jobban játszottunk. Volt pár periódus a meccsen, néhány perc, amikor egy kicsit elveszítettük a kontrollt és nem volt ritmus a támadásainkban, de összességében nem játszottunk rosszul. Történt, ami történt a végén, van ilyen, ezzel nem kell foglalkoznunk, ebből a mérkőzésből tudunk építkezni. Az alapszakaszból még van négy mérkőzés, szeretnénk lépésről lépésre haladni.