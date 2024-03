Jól indult, rémálom lett a vége boglári szempontból, ötgólos előnnyel kezdték a meccset (5–0), miután kilenc percet kellett várni az első hazai gólra. Többször bejöttek kettőre a házigazdák, ám a huszonhatodikban is még öttel vezettek a balatoniak (8–13), ami a szünetre háromra olvadt. Már ebben a harminc percben is sok volt a hiba Bakó Botond tanítványaitól, akik nyolc eladott labdával, két technikai hibával és egy kihagyott hetessel zártak, ám mindezek ellenére is úgy tűnt, ez egy nyerhető meccs lehet a számukra. Csapó ugyanis remek formát mutatott, hét védése volt, harmincöt százalékon állt, Batónak is jól ment, ötször is betalált, kétszer hetesből, de Munteanu-Korodi, Wald és Faragó is duplázni tudott.

A második félidő katasztrófa volt

A fordulás után viszont minden megváltozott, ugyanis teljesen szétestek a balatoniak. Fej-fej mellett haladt a két csapat a 46. percig (19–19), ám azt követően már csak az újvárosiak voltak a pályán; tizenhárom gólt értek el a házigazdák, amire egyetlen boglári válasz érkezett, az is hetesből, Kristontól.

Ez volt a NEKA huszonegyedik tétmérkőzése a szezonban, de az még sosem fordult elő velük, hogy egy félidő alatt mindössze hat gólt érjenek el, pedig voltak Bajnokok Ligája csapatok is az ellenfeleik között. Hibát hibára halmoztak, a második félidei tizeneggyel együtt tizenkilenc eladott labdával zártak, ez viszont nem példátlan, hisz a DVSC SCHAEFFLER elleni hazai meccsen már megesett velük, még tavaly szeptemberben, azóta viszont egyszer sem...