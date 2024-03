Tovább folytatta remek tavaszi sorozatát a Böhönye, mely óriási szívességet tett a Kiskorpádon diadalmaskodó Kaposmérőnek, mely hetek óta lesben állt, és várta a listavezető Mezőcsokonya botlását. Pintér József együttese hármat gurított az éllovasnak, mely az őszi teljesítményéhez képest továbbra is hadilábon áll a gólgyártással. A Böhönye viszont akár negyedik is lehetne, ha korábban nem vonnak le tőlük négy bajnoki pontot a szabályok értelmében.

Szintén kihasználta a Mezőcsokonya botlását a Dél-Balaton FC, mely a Somogyjád legyőzésével három pontra került a második pozíciótól. Böröczky Bánk csapata hét találatig meg sem állt, a mesterhármast szerző Galgóczi Károly, valamint az őt üldöző és duplázó csapattárs, Balása Márk ellépett a góllövőlista élén az üldözőktől.

Ez egyben azt is jelenti, hogy szinte teljes bizonyossággal megvan a három dobogós, a Dél-Balaton FC mögött ugyanis már egy tízpontos szakadék tátong, miután újra botlott a Balatonföldvár és a Somogyvár is. Előbbi a Balatonszabadi ellenében ért el csupán döntetlent, míg utóbbi Kéthelyen szenvedett vereséget. Miletics Péter csapata tavasszal egyelőre továbbra is nyeretlen.

A 80. percben egyenlített, és a 88. minutumban fordított Balatonszárszón a Kaposfő, mely így megnyerte a két csapat alsóházi összecsapását. Elmozdult viszont az utolsó előtti pozícióból a Fonyód, mely legyőzte az utóbbi hetekben remeklő, több élcsapatot is megtréfáló Nágocsot, mely leggólerősebb játékosa, Balogh Márió hiányában ezúttal félkarú óriásnak bizonyult.

Lengyeltóti–Buzsák 2–0 (1–0)

Lengyeltóti; V.: Hegedűs Dániel.

Lengyeltóti: Izsák, Szenyéri, Piukovics M., Pamuki (Rack 64.), Horváth T. (Novák 80.), Szekeres, Tóth M., Horváth M. (Piukovics K. 27.), Horváth L., Tóbiás. Vezetőedző: Szentes Róbert.

Buzsák: Szulimán, Drubi, Gelencsér, Kisharmadás. Insperger, Proity (Pántics 67.), Borsi, Hatos (Zakariás 78.), Fenyár (Babina 78.), István P. (Fejes 42.), Tóth Sz. Vezetőedző: Perusza Balázs.

Gólszerzők: Tóbiás (34.), Szenyéri (62.).

Ifjúsági meccs: 7–0.

Kéthely–Somogyvár 3–1 (2–0)

Kéthely; V.: Horváth Gábor.

Kéthely: Jagadics, Nikula, Kolozs (Csegzi 87.), Nemes (Potyondi 63.), Fejes (Cseke 56.), Kutor G., Kórosi, Török R., Géczi, Kutor B., Fenusz (Márkus 56.). Vezetőedző: Nikula András.

Somogyvár: Vass, Virágh, Ritecz, Nemes, Piukovics, Bogdán Z., Makai, Kontra, Szita, Nagy Sz., Gyurákovics (Varga L. 75.). Vezetőedző: Miletics Péter.

Gólszerzők: Kutor G. (18.), Török R. (35.), Potyondi (76.), illetve Makai (86.).

Ifjúsági meccs: 6–3.

Balatonföldvár–Balatonszabadi 1–1 (1–1)

Balatonföldvár; V.: Beke Péter.

Balatonföldvár: Mihályi, Bacskai, Schmidt, Óvári, Koseluk, Porédos, Kadlicskó (Kurdi D. 62.), Kurdi P. (Puller 76.), Kimmel (Lakos 46.), Nagy J. (Tislér 70.), Halász (Herczeg 40.). Vezetőedző: Farkas Zoltán.

Balatonszabadi: Kokas, Rencz, Jónás, Fenyvesi, Szesztrás, Horváth B., Szarka, Krisztin, Keszler, Németh R. (Szigeti 60.), Mester. Vezetőedző: Horváth Bence.

Gólszerzők: Koseluk (18. - büntető), illetve Mester (26.).

Ifjúsági meccs: 0–1.

Fonyód–Nágocs 2–1 (1–1)

Fonyód; V.: Schell Zsolt.

Fonyód: Francsics, Fehér, Mezriczki (Vándor 15.), Böszörményi (Hujbert 46.), Szabó D., Molnár M., Németh Á., Fábián, Horváth P. (Bór 70.), Jóna, Cséplő. Vezetőedző: Graszl Norbert.

Nágocs: Bíró, Lőrincz, Balassa, Lufcsik (Darázs 60.), Fonyódi, Nagy L., Gáspár, Bőhm, Nádori, Madarász, Donka (Szuhi 46.). Vezetőedző: Darázs István.

Gólszerzők: Horváth P. (40.), Németh Á. (51.), illetve Fonyódi (28.).

Ifjúsági meccs: 0–2.

Kiskorpád–Kaposmérő 1–3 (0–3)

Kiskorpád; V.: Perák András.

Kiskorpád: Tánczos, Blinczki, Kelemen, Horváth M. (Szerencsés 75.), Erdei, Nagy K., Hortobágyi, Burda Dávid, Burda Dániel, Sznopek, Ölbei. Vezetőedző: Récsei János.

Kaposmérő: Szücs, Rákosa, Stikrád, Balogh R. (Kuckó 66.), Zalivadnij (Szépes 56.), Rubecz (Franzi 75.), Török B., Nagyhegyesi, Csatos, Szabó A., Laki-Molnár. Vezetőedző: Prucsi Miklós.

Gólszerzők: Blinczki (58.), illetve Balogh R. (26.), Laki-Molnár (43.), Rubecz (45.).

Ifjúsági meccs: 1–14.

Böhönye–Mezőcsokonya 3–1 (2–0)

Böhönye; V.: Horváth Gábor.

Böhönye: Burda (Szabó Cs. 46.), Gőbölös (Huszka 77.), Pintér (Hajdu 61.), Kiss B., Garai, Csizmadia, Komáromi, Farkas Cs., Szabó P., Kocsis, Farkas T. Vezetőedző: Pintér József.

Mezőcsokonya: Iványi Bo., Huszár, Mező, Ceglédi, Mátés B., Vendriczki, Cser, Iványi Be., Tábori, Herbel (Ács 46.), Orsós K. (Landek 66.). Vezetőedző: Mátés Balázs.

Gólszerzők: Farkas T. (24.), Kocsis (39.), Farkas Cs. (78.), illetve Mátés B. (72.).

Ifjúsági meccs: 1–3.

Dél-Balaton FC–Somogyjád 7–0 (3–0)

Balatonszemes; V.: Posza Zsolt.

Dél-Balaton FC: Bauman (Dobai 46.), Rózsa, Huszár, Balása, Andermann (Böröczky 58.), Galgóczi, Varga Á., Herczeg (Lőrincz 57.), Szekér (Ódor 77.), Majoros (Végh 58.), Komáromi (Vajandt 46.). Vezetőedző: Böröczky Bánk.

Somogyjád: Gelencsér, Bunovácz, Vajda, Bosnyák (Fejes 46.), Petes (Horváth Á. 67.), Madeira-Lopes, Bogdán Á., Danó, Magyar L., Végh, Bathó. Vezetőedző: Szabó Miklós.

Gólszerzők: Galgóczi (4. - büntető, 47., 84. - büntető), Balása (19., 85.), Herczeg (44.), Böröczky (68.).

Ifjúsági meccs: 6–5.

Balatonszárszó–Kaposfő 1–2 (1–0)

Balatonszárszó; V.: Hegyi Attila.

Balatonszárszó: Török I., Baranyai, Molnár G., Takács D., Sarang (Varga B. 62.), Késmárki (Mócsán 79.), Bolla, Junghardt (Kreschka 46.), Huszár, Varga L., Fenyár. Vezetőedző: Baranyai Dávid.

Kaposfő: Szira, Fésűs, Blinczki, Bartos (Reszelő 94.), Ivusza,Teruzzi, Milis, Weimann (Piszker 79.), Herbel, Guzmics (Joó 90.), Sovány (Fejes 60.). Vezetőedző: Novák László.

Gólszerzők: Takács D. (7.), illetve Takács D. (80. - öngól), Teruzzi (88.).

Ifjúsági meccs: 3–2.

Mesterlövészek

A góllövőlista élmezőnye:

1. Galgóczi Károly (Dél-Balaton FC) – 23 gól

2. Balása Márk (Dél-Balaton FC) – 20 gól

2. Balogh Márió (Nágocs SE) – 18 gól

4. Balogh Rajmund (Kaposmérő SE) – 17 gól

5. Mátés Balázs (Mezőcsokonya SE) – 15 gól

6. Huszár Ádám (Kéthely SE) – 12 gól

6. Rubecz Péter (Kaposmérő SE) – 12 gól

Menetrend - a 20. forduló párosítása

03.30. (szombat) 15.00 óra

Kaposfő–Balatonföldvár

Somogyjád–Balatonszárszó

Mezőcsokonya–Dél-Balaton FC

Kaposmérő–Böhönye

Balatonszabadi–Fonyód



03.31. (vasárnap) 15.00 óra

Somogyvár–Kiskorpád

Buzsák–Kéthely

Nágocs–Lengyeltóti

