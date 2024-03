Ha csak a kézilabdázást vesszük, egy emberöltőnyi idő alatt rengeteg minden történt a sportágban. Szabályváltozások, világesemények, patinás klubok tűntek el és születtek új csillagok. A szó eredeti jelentésénél maradva, azok a gyerekek, akik először pattogtattak labdát 2000 májusában az első pünkösdi tornán, ma már szülőként hozzák el lányaikat és fiaikat Kalocsára és a környék településein található pályákra. Mindez kézilabdás időben annyi, mintha Kökény Beatrix, a Sydney olimpia döntőjében szerzett góljaitól eljutnánk, fia, Imre Bence legutóbb, a portugálok ellen dobott kilenc találatáig, mely jelentős mértékben hozzájárult férfiválogatottunk párizsi olimpiai szerepléséhez.

Fotó: PK – Facebook / Cs. P.

A mögöttünk álló két és fél évtized alatt a kézilabdázás, a kézilabda szeretete volt a közös mértékegységünk. Egykor a serdülő válogatott csapatával Tomori Zsuzsanna is megfordult a pünkösdi tornán, mint ahogyan kölyökként Juhász Ádám, Balogh Zsolt és Szöllősi Szabolcs szintén itt dobta, akkor talán még nem is számolt góljait. Áprilisban női válogatottunk vív olimpiai kvalifikációs tornát Debrecenben, reményeink szerint Vámos Petra, a DVSC-ből Metz-be igazolt fiatal irányítónk, aki néhány esztendeje még különdíjasa volt a pünkösdi kézilabda tornának, sikerrel veszi legjobbjainkkal a következő akadályt és együtt szurkolhatunk neki is Párizsban.

Az első alkalommal, 2000-ben 24 csapattal megtartott utánpótlás tornát, hazánkban egyedülálló módon, minden évben megrendezték. Volt, hogy 150-nél is több csapat érkezett Kalocsára és a környékre kézilabdázni, így biztosak lehetünk abban, hogy 2024-ben is színvonalas körülmények között megrendezett mérkőzéseken izgulhatunk a fiatalokért, gyermekeinkért, a jövő kézilabdás generációjáért május 17. és 20. között.

Kilenc korosztályban várják a lány és fiú csapatok jelentkezését, Fotó: PK Facebook/ Cs. P.

A 25. Pünkösdi Kézilabda Tornát a Gézengúz Utánpótlás Kézilabda Club és a Kecel Kézilabda Club közösen szervei, kilenc korosztályban várják a nevezéseket április huszadikáig. A mérkőzéseket Bács-Kiskun vármegyében, Kalocsa, Kecel, Kiskőrös, Kiskunhalas, Solt és Soltvadkert fedett sportlétesítményeiben bonyolítják le.

Az idén is érdemes benevezni a csapatokat, hogy együtt szurkolhassunk a legtehetségesebb ifjú kézilabdázóknak, a jövő válogatott játékosainak. A pünkösdi tornán mindenki megmutathatja, mennyit fejlődtek az egész évben szorgalmasan készülő fiatal játékosok.

A szervezők közölték, ahogy két és fél évtizede mindig, a tornával most is az a céljuk, hogy játéklehetőséget biztosítsanak az országhatáron innen és túl működő utánpótlás-kézilabdacsapatok számára. A kísérőprogramok remek alkalmat kínálnak új barátságok, sportbaráti kapcsolatok kialakítására, a könnyen megközelíthető helyszíneken szállás- és étkezési lehetőséget is biztosítanak a csapatok számára.

Bővebb információ a nevezés feltételeiről és a versenyről a Magyar Kézilabda Szövetség versenykiírásában, valamint a pünkösdi kupa honlapján és közösségi oldalán található.