Tizenöt nap után játszanak újra a Pick Arénában a szegediek, akiknek ez a HSA NEKA elleni lesz az alapszakasz utolsó bajnokija, amit Dabason fognak befejezni. Ez tovább nehezíti a bogláriak dolgát, hisz ellenfelük vélhetően szépen szeretne búcsúzni a közönségétől. " – Kacifántos szezonon vagyunk túl, de még nincs lezárva, lehet szép is, reméljük, ezért dolgozunk most, a múlt hét nagyon kemény volt – nyilatkozta Bodó Richárd, aki reméli, hogy rövidesen a sérültek is visszatérnek és újra teljes lesz a csapatuk.

Az ősszel hatvankilenc gólos meccset játszott a két együttes (30–39) Balatonbogláron, ahol a szegediek már az első félidőben lerendezték a találkozót, hisz a szünetben már kilenccel vezettek (12–21), ám a második játékrészt döntetlenre hozták az akadémisták. " – Remélem, nem kell izgulnunk, mert azért Egerben picit rosszul kezdtünk – tette hozzá a Kékek válogatott átlövője, utalva arra, hogy a hevesiek otthonában legutóbb mindössze eggyel tudtak vezetni a félidőben. Mikler Roland szerint "lenyomták a rugót", meg volt fogva a társaság, ami bizonyára erősen közrejátszott mindebben. " – Remélem jobban fogunk kezdeni, akkor mindenkinek könnyebb lesz, de biztos, hogy a NEKA futni fog, nagyon jól felkészíti őket Sótonyi László. Nyilván mi is felkészülünk belőlük, úgy gondolom, ha mindenki fókuszál, odafigyelnünk, akkor nem lesz probléma."

A bogláriak nyugodtan készülhetnek erre az összecsapásra, miután a legutóbbi két fordulóban az FTC-Green Collect elleni hazai (30–30) és HE-DO B.Braun Gyöngyös szembeni idegenbeli döntetlenekkel (29–29) – talán nem túlzás ezt kijelenteni – kiharcolták a bennmaradást, hisz a QHB-Egerrel szemben hárompontos előnyre tettek szert három fordulóval a vége előtt. Sótonyi László edző viszont kijelentette, szeretnének még mérkőzést nyerni. Ebből kiindulva a hétvégi hazai, CYEB-Budakalász elleni találkozó van inkább fókuszban, ez a Tisza-parti hatvan perc is vélhetően az arra való sikeres felkészülést fogja szolgálni. Mivel még nem húzták meg a vonalat, matematikai esélye van az Egernek, így a szombati hatvan percet nagyon komolyan fogják venni az akadémisták.