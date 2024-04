Egy nemzetközi projekt keretében szeretné bevonni a fogyatékossággal élő személyeket a mindennapos testmozgásba a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft., amely ezáltal is ösztönözné őket az egészséges életmódra. A kezdeményezésük emellett az integrációhoz, a társadalmi befogadás elősegítéséhez is nagymértékben hozzájárul. A Sport határok nélkül projekt első állomásán a berzencei szociális otthon lakóit bírták mozgásra, míg a másodikon több oktatási intézmény diákjait csábították Fonyódra egy jó hangulatú sportvetélkedőre, melyet a város alpolgármestere, Erdei Barnabás, valamint a projektmenedzser, Geletáné Varga Éva nyitott meg.

– A Sport határok nélkül elnevezésű nemzetközi projektben egy szlovén és egy horvát partnerrel közösen veszünk részt, azzal a céllal, hogy fogyatékossággal élőket bevonjuk a sport világába, megadva ezzel számukra a mindennapi mozgás lehetőségét – mondta Geletáné Varga Éva, a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. projektmenedzsere. – Ennek érdekében szervezünk sportrendezvényeket fogyatékossággal élő felnőtteknek és gyerekeknek, akik számára egy vízi tematikájú rendezvényt is tervezünk. Ezeket mind a három partnerszervezet megvalósítja, a projekt zárásaként pedig szeretnénk egy nagy, közös rendezvényt is Csáktornyán, mivel a projekt vezető partnere muraközi önkormányzat.

Az integráció is szerepet kapott

A Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. második rendezvényére vármegye több pontjáról érkeztek diákok Fonyódra, ugyanis a Fogyatékkal Élők Somogy Vármegyei Sportszövetségének hívására a nagyatádi Éltes Mátyás EGYMI, a marcali Hétszínvirág Iskola és a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ Nagybajomi Tagintézményének fogyatékkal élő diákjai is megmozdultak. Rajtuk kívül pedig a helyi, Palonai Magyar Bálint Általános Iskola tanulói is részt vettek a különböző sportágakat felvonultató vetélkedőn.

– Az első rendezvényünkön fogyatékossággal élő felnőttek, a mostanin pedig diákok vettek részt – tette hozzá Geletáné Varga Éva. – Azt tapasztaljuk, hogy a fogyatékkal élők lelkesek, örülnek annak, hogy lehetőségük adódott a sportolásra, ami kimozdította őket a mindennapos körforgásból. Amit kiemelnék, azzal, hogy a Palonai Magyar Bálint Álalános Iskolából is érkeztek tanulók az integráció fontosságára is felhívtuk a fegyelmet.

Geletáné Varga Éva azt is megtudtuk, a folytatásban még két szabadtéri rendezvényt szerveznek Balatonfenyvesen, valamint egy vitorlázást Tihanyban.

– Több mint hatvan fogyatékkal élő diákot sikerült bevonnunk a programba – mondta Kovács Attila, a Fogyatékkal Élők Somogy Vármegyei Sportszövetségének elnöke. – A fonyódi rendezvényen többek között tollaslabdában, floorballban, csörgőlabdában és bocciaban is kipróbálhatták magukat a résztvevők.

A Sport határok nélkül projektben a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség mellett a horvátországi Muraköz Megye Önkormányzata, mint vezető partner és a szlovéniai Lendva Község Önkormányzata vesz részt.