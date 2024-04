A tabellán elfoglalt helyezések alapján magabiztos hazai sikert ígér a balatoniak Rába-parti vendégjátéka, ám idén jobb formát mutatnak a kiesés ellen küzdő somogyiak! A másodosztályú mezőnyben egyedüli klubként légiósokat is foglalkoztató kisalföldiek nyolc bajnokin tíz pontot gyűjtöttek, míg a siófokiak héten tizenegyet, ráadásul kétszer annyi találatot is jegyeznek! Németh Barnabás – a Vasasos Tóth Milán Lászlóval párban – a legeredményesebb támadó a másodosztályban idén öt találattal, de Kitl Miklós is négynél jár, ezzel szemben győri oldalon összesen tartanak hatnál.

Kiélezett meccset várok, hiszen mindkét csapat számára ez egy fontos pontszerzési lehetőség, ráadásul tévés mérkőzés lesz, ami plusz bizonyítási vágyat kelt mindenkiben, egyértelműen siófoki győzelemre készülök, készülünk

– nyilatkozta a klub közösségi oldalán Dénes Csanád Vilmos, aki szerepelt az U20-as válogatott Izland elleni két mérkőzésén. Nem csak Németh, vagy Kitl, de Dénes is azok közé tartozik, akik komoly fejtörést okozhatnak a győrieknek, hiszen tavasszal betalált Szombathelyen, büntetőt harcolt ki Kispesten, Tiszakécskén pedig Némethet hozta kihagyhatatlan helyzetbe, vagyis nem volt véletlen a válogatott meghívó!



A győriekre visszatérve, négy tavaszi fordulót követően – Gyirmót FC Győr (0–0), BVSC-Zugló (1–0), Aqvital FC Csákvár (2–1), HR-RENT Kozármisleny (1–0) – el is köszöntek Antonio Munoz vezetőedzőtől, akit Kuznyecov Szergej váltott. Az utóbbival négy találkozón – Nyíregyháza Spartacus FC (0–1), Tiszakécskei LC (1–0), Budapest Honvéd FC (0–1), Szombathelyi Haladás (1–3) – hat pont jött össze, vagyis némileg javult a helyzet, csak közben hatpontos hátrányból beérte őket a téli szünetet követően a Vasas FC!



A balatoniak is kisebb hullámvölgyben, hárommeccses nyeretlenségi szériában vannak, a Vasas FC (0–1), a Szombathelyi Haladás (3–2), illetve az FC Ajka (1–1) ellen mindössze egy pont jött össze nekik, amiről nem csak ők tehetnek. Az angyalföldiek ellen járt volna nekik egy büntető a 9. percben Dénes javára Jova kapussal szemben... Szombathelyen a 83. percben kaptak ki, a frissen becserélt Szijjártó találatával. Nem első alkalommal buktak a végjátékban tavasszal, Pécsen a 88. percben úszott el két pontot, ott a gólpasszt adta a csereként bejövő Hadaró. Ha csak ez a három pont meglenne... Miközben az ellenfelek változtatásai sokszor "ülnek", addig Dragan Vukmiréi nem hozzák a várt hatékonyságot és ez rányomja a bélyegét az eredményességre. Eltelt huszonöt forduló és mindössze két találat jött a kispadról, aminél gyengébb mutatóval csak a Budafoki MTE, BVSC-Zugló kettős bír! Hiába a téli igazolások, idén a hetvenedik perc után még nem találtak be Varjasék, amiben azért jelentős szerepük van a kispadról beszállóknak. Szombathelyen például a hosszabbításban Schildkraut lábában maradt az egyenlítés, vagy legutóbb az FC Ajka ellen a három pont esélye Girsikében, három perccel a lefújás előtt. Mindezt látva nagyon kellene, hogy hosszú sérülés után a kispadon már helyet kapó Balogh Bence Benitó végre újra pályán legyen.