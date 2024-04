Az első találkozót a házigazda Fino húzta be még kedden este a Kaposvár Arénában, s most is annak reményében utaznak el Fehérvárra, hogy még tovább növeljék az előnyüket.

– Pénteken kora este nehezebb mérkőzésre számítok Székesfehérváron, ettől függetlenül egyértelműen győzni megyünk. Az első, hazai meccsen sokan biztatták a csapatunkat, s nagyon bízom abban, hogy ez most is így lesz. A szurkolók segítsége nagy lökést adhat az együttesnek – mondta Szlobodan Prakljacsics, a Fino Kaposvár szerb mestere.

A fehérváriak mestere, az argentin Omar Fabian Pelillo azt hangsúlyozta, hogy a döntő első meccsén követtek el hibákat, amelyeket a Fino Kaposvár könyörtelenül kihasznált és megtorolt.

– A második fehérvári találkozón mindenképpen meg kell őrizni a higgadtságunkat, végig tiszta fejjel kell játszanunk. Csak így lehet esélyünk arra, hogy egyenlítsünk az aranypárharcban, s hétfőn elölről kezdjünk mindent Kaposváron – mondta Omar Fabian Pelillo, a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn argentin edzője.

A döntő második felvonását az M4Sport élőben adja.