Fantasztikus versenyzéssel hangolt a magyarországi Bajnokok Ligája-fordulóra (SCL) a többszörös magyar bajnok erősember, Juhász Péter. Klasszisunk a rendkívül egzotikus Martinique-on úgy lett negyedik, hogy mindössze másfél ponttal maradt le a dobogóról, illetve két és félre volt az ezüstéremtől.

– Élményben, akár a versenyről, akár a helyszínről van szó, ez a mostani volt az egyik legjobb BL-fordulóm – mesélte a martinique-i Bajnokok Ligája-versenyt felidézve Juhász Péter, aki a negyedik helyet szerezte meg a karibi helyszínen. – Jó idő, jó hangulat volt, a verseny előtt a szervezők elvittek minket egy karibi hajóútra, bemutatva a hely nevezetességeit, szóval egy kis kikapcsolódás is jutott a verseny mellé. Tényleg minden szempontból tökéletes volt.

Mindez azt jelenti, közel volt ahhoz is, hogy a budapesti BL-fordulót megelőzően beállítsa eddigi egyéni rekordját, ami egy második hely volt Szerbiában még a 2022-es idényben.

A karibi kaland volt a mádi klasszis számára a második megmérettetés idén, Finnország után – ahol egy kisebb, verseny közben jött sérülés miatt a legjobb tíz közé sem fért oda – eldöntötte, hogy változtat a versenyzési stílusán, kevésbé próbál görcsösen hozzáállni az egészhez.

– Ez volt az első olyan forduló, ami előtt nem éreztem induláskor, hogy teljesen meg lennék feszülve. Tudtam, hogy az öt számból kettő jó lesz, egy pedig talán feküdhet, ehhez képest azokban a számokban is, amelyektől előzetesen a rosszabb részeredményeket vártam, negyedik-ötödik voltam. Nagy lökést adott, főleg, hogy kinn is szóba került, hogy a következő verseny Magyarországon lesz – mondta arról, hogy már a riválisok is várják a budapesti megmérettetést. A versenynek az Aquaworld Resort Budapest ad majd helyszínt április 27-én.

– A rendező ország versenyzőjeként lehetőségem van egy főpróbára a konkrét versenyeszközökkel és súlyokkal. Ez tanulságos esélynek ígérkezik. De ettől függetlenül is sokat várnék magamtól: tíz év után rendezünk újra Bajnokok Ligája fordulót, nagyon motivál ez a helyzet. Komoly csapatmunka van benne, és úgy érzem, nekem is megvolt benne a részem azzal, hogy állandó résztvevővé tudtam válni. Szeretnék egy jó helyezést elérni, mindent száz százalékig kiadni magamból. Nem feltétlenül helyezésben gondolkodom, hanem abban, hogy tényleg minden csepp energiámat kiadjam – tekintett előre Juhász Péter.

A rendezők számára fenntartott szabadkártya ezúttal Véró Alexé, így rögvest két magyarért is szoríthatnak majd a kilátogató drukkerek az Aquaworldben. Az erősember-versenyek mellett bothúzásban is jelentkező Véró pályafutása eddigi legnívósabb megmérettetésére készül.

– Nagyon izgatott vagyok, hogy sikerül majd teljesítenem ebben a rendkívül erős nemzetközi mezőnyben. Kíváncsi vagyok arra, mire elég a mostani erőszintem. Az előző szezonom arról szólt, hogy a műtétem után semmit sem elkapkodva regenerálódjak. Az idény végére sikerült olyan állapotba kerülnöm, hogy kitűzhessek néhány komolyabb célt is és el tudjak indulni nemzetközi versenyeken, sikerült megnyernem Orlandóban a bothúzó Mr. Olympiát, aztán pedig Szlovákiában a bothúzó Európa-bajnokságot, ahol egy abszolút második hely is összejött – emelte ki Véró Alex.

Megjegyezte, szeretne a legjobb hat közé kerülni élete első Bajnokok Ligája-fordulójában, ám sokismeretlenes egyenlet előtt áll, így nem akar felesleges nyomást tenni a saját vállára.

A Bajnokok Ligája hazai fordulóját rendező Prémium sportmenedzsere, Botka István megjegyezte, kétéves előkészítőmunka érett be azzal, hogy a nemzetközi sorozat vezetői rábólintottak a magyar pályázatra.

– Sok apró lépést kellett megtennünk míg megszületett a megállapodás. Bízunk benne, hogy az egyik legsikeresebb idei forduló házigazdái lehetünk közösen. Ez a sportág minden versenyzőjének büszkesége lehet versenyszervezettől függetlenül. Azokra a sportolókra méltán büszkék lehetünk, akik eljutnak a legjobbak közé, de ne felejtsük el, hogy ez nem csak a mi érdemünk. Legtöbbjüknek több edzőjük, segítőjük volt az évek alatt. Mindenkitől tanultak valamit. Mi pedig biztosítjuk a feltételeket ahhoz, hogy ezt meg is tudják mutatni akár nemzetközi szinten is – fogalmazott Botka.

A verseny ráadásul széleskörű reklámot biztosít Budapestnek is, mint a rendezők elárulták, 106 országba jut majd el az összefoglaló műsor, így pedig a szebbnél szebbnek ígérkező képek a magyar fővárosról, valamint az Aquaworldről.

A hazai erősemberek a BL-rendezés után sem pihennek sokat: egy héttel a budapesti verseny után Szombathelyen csapnak össze a legjobb U105-ös versenyzők, majd folytatódik a Prémium Strongman League közép-európai ligakupasorozat is, amely Tökölön, a Lóerők éjszakáján lámpafényes fordulóval indul.

Forrás: Prémium Média & Sport Management Zrt.