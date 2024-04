Április első felében újra találkoztak a korosztályos leány kézilabda-válogatottak, melyek közül mindegyik világversenyre készül: a juniorok és az ifjúságiak világbajnokságon, míg a legfiatalabbak, vagyis a serdülők nyílt Európa-bajnokságon szerepelnek majd Svédországban július elsejétől.

A fiataloknak ez lesz pályafutásuk első világversenye, ennek megfelelően izgatottan – és persze gőzerővel – „gyúrnak” a kezdésre. A felkészülési időszak fontos állomása érkezett el, amikor Siófokon találkozott a keret, az edzések mellett pedig Négy Nemzet Tornán is részt vett.

A lányok sikerrel vették az akadályt: az első meccsen 37–18-ra nyertek a lengyelek ellen, a másodikon 26–24-re múlták felül a horvátokat, végül pedig a románok ellen is ünnepelhettek, 31–23-as diadallal szerezték meg az aranyérmet.

– Ez az összetartás volt az utolsó közvetett a nyílt Európa-bajnokságra való felkészülés előtt, legközelebb már csak a kezdés előtti két hétben találkozunk a lányokkal; igyekeztünk azt a keretet élesíteni, amellyel majd nekivágunk a kontinensviadalnak – kezdte értékelését az együttes szövetségi edzője, Kun Attila az Utánpótlássportnak. – Huszas kerettel dolgoztunk Siófokon, a meccskeretbe viszont mindig tizenheten kerültek be, az Eb-n pedig tizenhat vagy tizennyolc játékost hívhatok majd be. Élesítettük a taktikai variációinkat, a korábban tanultakat ismételtük, de alkalmaztunk újdonságokat is, például a lerohanásunk esetében. Gyorsítottuk a játékunkat, pontosítottuk a felállt fal elleni taktikát, emellett a védekezéseinkre is nagy hangsúlyt fektettünk, azt az ellenfelek stílusához mérten alakítottuk.

A szakember a mérkőzésekre is kitért.

– A lengyelekkel legutóbb a decemberi ORV-n találkoztunk, akkor hét góllal, most tizenkilenccel nyertünk – az elmúlt időszakban mi többet tudtunk fejlődni, ez meglátszott a pályán – emelte ki Kun Attila. – A folytatásban két kemény meccs várt ránk, fizikailag erős együttesekről van szó: a horvátok kellemetlen védekezéssel rukkoltak elő, a támadójátékukkal is megnehezítették a dolgunkat, ám végül értékes sikert arattunk. A románok ellen már megmutatkoztak a fáradtság jelei, ráadásul magasságfölényben volt az ellenfelünk, ám a nagy harcból mi jöttünk ki jól a pontos játékunkkal. Kilencvenöt százalékban körvonalazódott, hogy kikre számítunk majd Svédországban, az Eb előtti hetekben pedig már csak azokkal készülünk majd, akik az eseményen is részt vesznek majd.