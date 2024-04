Radnai Luca pontjával kezdődött az összecsapás, majd hamar magához ragadta az uralmat a Vasas, hiszen egymás után négy blokkot mutatott be, ebből kettőt-kettőt Ayshan Abdulazimova és Fatoumatta Sillah. Ez el is bizonytalanította a somogyiakat, így 5–1-es állásnál időt kért Vincent Lacombe. Még ezután is folytatta áthatolhatatlan sáncmunkáját a címvédő, de végül Marta Hurst tudta végre átütni a labdát az ellenfél térfelére. Ám ezután sem volt sok beleszólása a meccsbe a vendégeknek, leginkább az ellenfél hibáiból szerezték pontjaikat. Az angyalföldiek csak ebben az etapban nyolcszor blokkolták le a kaposváriakat, az egész találkozó alatt pedig tizennyolcszor, a somogyiak csupán négy sáncot mutattak be. 18–11-nél újabb időt kért Vincent Lacombe, ezután sorozatban három egységet gyűjtöttek tanítványai, így már Ioannis Athanasopoulos is magához hívta az övéit, ez pedig meg is törte az ellenfél lendületét, végül 25–17-re nyerték a nyitójátszmát a budapestiek.

A második etapban már szorosabb volt a küzdelem, 7–7 után felváltva estek a pontok, ám 11–10 után sorozatban négy egységet gyűjtöttek a hazaiak. A blokkmunkájuk is újra feljavult, így folyamatosan vették el a vendégek önbizalmát és magabiztosságát. Ebben a szettben a címvédő összesen kilenc egységet ajándékozott ellenfelének, de még így is tartani tudta a kialakított négypontos előnyt. Végül öttel nyerte a második játszmát a Vasas.

A következő felvonás elején rengeteget hibázott mindkét együttes, a fővárosiak a hat pontjukból ötöt kaposvári hibából szereztek, viszont 6–6-nál egyenlítettek a somogyiak. Adriani Vilvert nagyszerűen játszott, vitte a hátán a csapatot, nem sokkal később Szedmák Réka is csatlakozott mellé. Mindkét játékos hat egységet gyűjtött ebben az etapban. Aztán hárommal elhúztak a hazaiak, így időt is kért Vincent Lacombe, valamint lecserélte Sara Diast, aki 21 labdából csupán hármat tudott beütni. A hajrához közeledve több ki nem kényszerített hibát vétettek a vendégek, mellyel jóval megkönnyítették az ellenfél dolgát. Kettőre még feljöttek a kaposváriak, de túl későn kezdték el a felzárkózást, végül Gyimes-Capet Zsófia blokkja zárta le a női Extraliga döntőjét. Így a KNRC története legjobb eredményét érte el a szépen csillogó ezüstéremmel.

Vasas Óbuda–Kaposvári NRC 3–0 (17, 20, 20) Vasas Folyondár Sport és Táncközpont, Budapest, 1000 néző. Vezette: Adler, Jámbor. Vasas: Török 4, Gyimes-Capet 9, Bannister 11, Sillah 15, Abdulazimova 12, Gülübay 5. Csere: Juhár (liberó), Jámbor 1. Vezetőedző: Ioannis Athanasopoulos. KNRC: Martin 1, Szedmák 12, Radnai 3, Dias 4, Hurst 3, Vilvert 14. Csere: Rády (liberó), Godó 1, Maiorano, Sahin 1. Vezetőedző: Vincent Lacombe.