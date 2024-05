Az esélytelenek nyugalmával készülhetnek a balatoniak a Lajta-partiak ellen, akikkel ebben a szezonban már kétszer összecsaptak: a hazai bajnokin tizeneggyel (25–36), az idegenbeli Magyar Kupa-meccsen pedig nyolccal (37–29) kaptak ki tőlük. Ez a tópartiak harmadik szezonja az élvonalban, de még egyszer sem tudtak pontot szerezni ellenük. A jelenlegiben tízszer léptek pályára idegenben és mindössze egyszer tudtak nyerni, a sereghajtó Kozármisleny KA otthonában. Nem a legjobb mutató, hisz ennyi győzelme a mislenyieknek is van, egy Alba Fehérvár KC elleni iksznek köszönhetik a bogláriak, hogy van náluk vendégként rosszabbul teljesítő klub. Mindezek mellett Bakó Botond együttesének formája sem ígér sok jót, hisz legutóbb a kieső helyen álló Tappe-Békéscsabai Előre NKSE otthonában már az első félidőben elbukták a kieséséi rangadót hétgólos hátrányt összeszedve, miután nyolc találatra voltak képesek ebben a nyitó játékrészben! Ennél azért nagyobb ellenállás lett volna elvárható Faragóéktól... Egy gyengébb félidő támadásban már-már tendencia náluk, hisz az újvárosi bajnoki második játékrészében hat, a budaörsi elsőben otthon kilencet dobtak, ezen az utolsó három bajnokin átlag 22,7 gólt szereztek.

Az óváriak negyedikek a tabellán, ám eggyel kevesebb meccset játszottak, mint a dobogós, jelenleg náluk négy ponttal jobban álló DVSC SCHAEFFLER. Az utóbbinak nagyon nehéz a sorsolása, hisz még fogadják a Győrt ás utaznak a Fradihoz is. Ha az óváriak megnyerik a hátralévő – NEKA, MTK Budapest, Praktiker-Vác, Kozármisleny KA, Kisvárda Master Good SE – meccseiket, könnyen odaérhetnek a dobogóra, különösen annak tudatában, hogy összevetésben egy góllal jobbak a hajdúságiaknál. Miután az Európa Ligától a legjobb nyolc között kettős vereséggel (55–59) búcsúztak a román CS Gloria Bistrița-Năsăud ellen, illetve a Magyar Kupa négyes döntő is lezajlott, melyen negyedikként zártak, már csak a hazai pontvadászatra kell koncentrálniuk. A bogláriakat három győzelemmel a hátuk mögött fogadják, a Dunaújvárosi KKA, Alba Fehérvár KC, Tappe-Békéscsabai Előre NKSE triónak egyaránt negyven felett dobtak, a három találkozón 44 gól volt az átlaguk, most is hasonlóra lehet számítani tőlük.

A találkozó érdekessége, hogy az óváriak előszeretettel igazolnak az akadémistáktól, a jelenlegi keretükben hat (!) boglári is akad Albek Anna, Faragó Luca, Horváth Szofi, Pásztor Noémi, Schatzl Natalie, valamint Varga Emília személyében és már bejelentették Molnár Dorottya nyári érkezését is.