Hiába a történelmi siker a Magyar Kupa négy közé jutással, komoly árnyékot vet minderre, hogy a torna másnapján akár az is előfordulhat, hogy már másodosztályú klubként lép pályára a HSA NEKA. Az első osztályú tagságuk ugyanis azon áll vagy bukik, hogy szombaton a PLER Budapest – miközben ők Magyar Kupa elődöntőt játszanak az OTP Bank-PICK Szegeddel 15:30 órától – milyen eredményt ér el a Csurgói KK ellen, hazai pályán. Ha nyernek a fővárosiak, akkor kiesnek a bogláriak élvonalból!



A balatoniaknak úgy kellett felkészülni a tatabányai négyes döntőre, hogy még a bennmaradásuk sem biztos, ami nem ideális állapot. Érthetetlen, hogy miért nem lehetett az utolsó kettő, vagy legalább a záró bajnoki fordulót egy időpontban megrendezni?! Főként annak tudatában, hogy az élvonaltól biztosan búcsúzó Fejér-B.Á.L. Veszprém mellett négy klub is érintett a kiesésben! Ezek közül a HSA NEKA húzta a legrövidebbet, miután a CYEB-Budakalász elleni döntetlennel számukra már május 4-én véget ért a bajnokság. A másik három klub közül a Carbonex-Komlónak egy, a QHB-Egernek és PLER-Budapestnek pedig két találkozója volt még hátra ezek után.



Nem csak a felkészülésben okozhatott nehézséget ez a bizonytalanság, hanem a tornán nyújtott teljesítményre is rányomhatja a bélyegét. Az elődöntő után a másnapi helyosztón például miként fogja tudni motiválni együttesét Sótonyi László, ha a szombati bajnokiját megnyeri a PLER-Budapest és a HSA NEKA ezzel búcsúzik az élvonaltól?! Igaz, ha nem nyernek a fővárosiak, az plusz energiákat szabadíthat fel a játékosokban. Ebben az utóbbi forgatókönyvben bíznak leginkább a bogláriak… " – Valóban ez a szezon a legkiegyenlítettebb, 17 pontunk van, de egyelőre nem tudjuk, hogy ez elég-e a bennmaradáshoz – nyilatkozta a klub honlapján Sótonyi László. – Úgy érzem, hogy a fiúk minden egyes mérkőzésből tanulni tudtak, fejlődtek egyénileg és csapatként is, meccsrutint szereztek és többször is krízishelyzetekben kellett döntést hozniuk, ami egyértelműen a legfontosabb ebben a korban. Fekete lóként érkezünk a négyes döntőre, de természetesen nem feltett kézzel állunk fel még a BL-szereplő Szeged ellen sem. Bízom abban, hogy a csapat megmutatja azt, miért jutott el idáig, mit tud ebből a sportágból és a fiatalok bizonyítják tehetségüket."



A Sótonyi László, Kopornyik Zsolt vezette szakmai stáb tizennyolc játékossal indult péntek reggel a lakófaluból a hétvégi "bázisára", a tatai Old Lake Golf Club&Hotelba, majd este ötkor edzett is egyet a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban. A négyes döntő legfiatalabb kerete a bogláriaké, 20,5 éves átlagéletkorával, akik közül a legrutinosabbnak a kapus Deményi Xavér a maga 25 évével, míg a legfiatalabb a 17 éves Zakar, aki remek meccset játszott Szegeden, április 30-án. Az utazó keretben ott van Temesvári is, akinek mindössze négy tétmérkőzése volt eddig a szezonban, október vége óta hiányzik sérülés miatt Sótonyi László alapembere, emellett a CYEB-Budakalász elleni találkozón megsérült Sztraka is ott van az utazók között, ami szintén remek hír a bogláriak számára. " – Szeretném, ha élveznék és megélnék a Final Four minden pillanatát, a különleges hangulatot, azt, hogy ennyi ember előtt kézilabdázhatnak – mondta Sótonyi László. – Senkinek nem kell görcsösen játszania, felszabadultan kell pályára lépni, ha így lesz, akkor az remélhetően eredménnyel is párosulni fog. Mi mindig akkor vagyunk sikeresek, amikor fegyelmezetten, taktikusan játszottunk és hatvan percen keresztül koncentráltak maradtunk. Két nap alatt két mérkőzés vár ránk, de igyekszünk kihozni magunkból a maximumot."



Nagy Tibor a NEKA mumusa



A HSA NEKA játssza az első elődöntőt az OTP Bank-PICK Szeged ellen, melytől ebben a szezonban előbb otthon kilenc (30–39), majd a Tisza-parton tizenhat gólos vereséget szenvedtek (47–31). Ezúttal is a szegediek a favoritok, vagyis a harmadik hely megszerzése lehet a bogláriak célja, melyet a Dabassal szemben kell kiharcolniuk, hisz utóbbiaknak is vajmi kevés esélyük van a Telekom Veszprémmel szemben. A döntőt vasárnap, 18:00 órakor rendezik, a HSA NEKA – Dabas KC bronzmeccset pedig 15:15 órakor. Sótonyi Lászlónak úgy kell elosztania a játékperceket, hogy helytálljanak a Szeged ellen, ám másnap le tudják győzni a dabasiakat. Erre ugyanis esélyük van, legutóbb idegenben félidei vezetés után szoros meccsen csak kettővel kaptak ki (24–22), ősszel otthon pedig négyel (22–26). A siker azon múlik, hogy végre megtalálják-e az ellenszert Nagy Tibor kapussal szemben, ezen az említett két meccsen 44, illetve 43 százalékon védett!