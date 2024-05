Nem úgy indult, hogy ebből győzelem lesz balatoni szempontból, hisz hét perc sem telt el, már öttel mentek a házigazdák (7–2), majd többször is bejöttek egyre a vendégek, akik a rengeteg hibának köszönhetően négygólos hátrányban volt a szünetre. Tíz eladott labdájuk volt és négy technikai hibájuk, finoman szólva nem volt egy színvonalas első harminc perc, melyben egyik csapat sem dobott hetest és mindössze egy hazai kiállítást láthattunk. A balatoniaknál Csapó kezdett a kapuban, majd Zaj váltotta, aki már ebben a játékrészben is összehozott öt védést, tizenegy lövésből, ami azért optimizmusra adott, ahogy Molnár három gólja is, amivel csapata legeredményesebb játékosa tudott lenni.

A második játékrészben – komolyabbá vált a találkozó, már voltak hetesek, kiállítások – hét perc után Berei révén előbb egyenlített a NEKA (17–17), majd Alaxai góljával a vezetést is átvette (17–18)! A Duna-partiak a folytatásban többször is egyenlítettek, ám vezetni már nem tudtak, a 47. perctől végig hátrányban voltak, ha kicsit kevesebb hibával játszanak Bakó Botond tanítványai, nagyobb arányú győzelmet is arathattak volna. Ebben a félidőben is volt hét eladott labdájuk, egy technikai hibájuk és két kihagyott hetesük Waldtól és Faragótól. Mindez belefért, hisz Zaj tíz védéssel hozta le ezt a harminc percet, ötven százalékos teljesítményt nyújtva, támadásban pedig Berei volt ellenállhatatlan a szélen, aki öt találattal zárt, nem volt rontott kísérlete. A beállók is kitettek magukért, Matucza és Alaxai is dobott három-három akciógólt a szünet után.

Zaj Klára legjobb meccsét játszotta a szezonban, a Vasas SC és az MTK Budapest elleni hazai bajnokikon bemutatott harmincnyolc százalékos mutató volt eddig tőle a legjobb, amit most alaposan túlszárnyalt. Tizenöt védése viszont egyszer már volt a szezonban, Debrecenben, ám az nem ért győzelmet a csapatának, ez most igen! Berei Krisztina és Matucza Gabriella sem volt még ilyen eredményes ebben a kiírásban: az előbbinek egy félidő elég volt ehhez, a debreceni bajnokin dobott három volt a legjobb meccse eddig támadásban, míg utóbbinak öt gólja volt eddig összesen a szezonban, most kis híján megduplázta ezt!





K&H női kézilabda liga – 25. forduló

Praktiker-Vác – NEKA 25–27 (15–11) Vác, Városi Sportcsarnok, 550 néző. Vezette: Kovács-Sebők Stefánia, Vastag-Réti Rebeka Réka Praktiker-Vác: Bukovszky – Bánfai K. 2, Ballai B. 4 (1), Kuczora 4, Bordás 2, Csíkos 6, Ballai A. 1. Csere: Győri A., Csizmadia F. (kapusok), Csire 2, Kovács A., Marincsák 2, Kovalcsik J. 2, Kurucz A. Vezetőedző: Herbert Gábor

NEKA: Csapó K. – Molnár D. 5, Lapos 2, Bató, Győri V., Faragó L. 6 (1), Wald 1. Csere: Zaj (kapus), Munteanu-Korodi, Alaxai 4, Keceli-Mészáros, Petruska, Kriston, Matucza 4, Berei 5. Vezetőedző: Bakó Botond

Hétméteresek: 3/1 (–), illetve 3/1 (–)

Kiállítások: 6 perc (2), illetve 2 perc (–)