Szőke Bálint combizomsérülés, míg Antalics Dániel térdsérülés miatt volt kénytelen kihagyni a KTE-Duna elleni sorsdöntő bajnokit, melyen hiányzott a Kaposvári KK soraiból James jean-Marie is. A kanadai center már Körmenden sem játszott, a klubvezetés pedig hazaengedte, miután sérülése nem tette lehetővé, hogy a hátralévő bajnokikon pályára lépjen.

A mérkőzést nem kezdte jól a Kaposvár, melynek kulcsemberei, így Tahj Eaddy, Filipovity Márkó, Ronald Jackson, vagy éppen az alsóházi rájátszásba remeklő Milos Koprivica mélyen a tudása alatt teljesített. Ennek ellenére az első negyedben még tartotta magát a somogyi együttes, miután Halmai Dániel és Puska Bence lépett elő a sorból és helyezett pontokat a csapat neve mellé (15–12).

A második játékrészben 15–15-nél még utolérte ellenfelét a Damjanovic-csapat, mely 17–17 után már nem tudta tartani a lépést ellenfelével. A nagyszünet előtt 27–20-nál percekig befagyott az eredményjelző, a két csapat egyszerre lépett gödörbe, onnan azonban a Kecskemét tudott kilépni előbb. Stojan Ivkovic együttese így a második negyedet is megnyerte és tizenkét pontos előnnyel vonulhatott a nagyszünetre (35–23).

Az öltözőben Dalibor Damjanovic és a szakmai stáb nem tudta rendezni a sorokat, ami egyben azt is jelentette, hogy nem volt kulcsember, aki a csapat élére álljon. Ebből adotott, hogy a harmadik negyedet is behúzta a Kecskemét, mely így magabiztos, tizenhat pontos előnnyel kezdhette meg az utolsó tíz percet (61–45).

Noha az utolsó játékrész elején egy 0–5-ös rohammal kezdett a Kaposvár, a hazaiak egy távoli triplával gyorsan elfolytották a rögyezni próbáló somogyi reményeket. A találkozó végén Eaddy és Jackson úgy ahogy "megszórta" magát, de ez mist sem ért, ugyanis reális egyenlítési lehetősége nem volt a KKK-nak, mely így vereséget szenvedett és búcsúzott a magyar élvonaltól (81–68).

Dalibor Damjanovic együttese ezen az estén – főként támadásban – mélyen a tudása alatt teljesített, de úgy is fogalmazhatunk, hogy sem egyénlieg, sem pedig csapatszinten nem bírta el a kiesés terhét. A csapat karakterei közül Remy Abell 2, míg Filipovity Márkó 3 pontig jutott ezen a minden eldöntő kiesési rangadón.

KTE-Duna–Kometa Kaposvári KK 81–68 (15–12, 20–11, 26–22, 20–23)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, V.: Praksch Péter Árpád, Goda László, Makrai Márton.

Kaposvári KK: Jackson (19/15), Krnjajski (6), Filipovity (3), Eaddy (18/12), Koprivica (7). Csere: Halmai (6), Puska (7/3), Abell (2). Vezetőedző: Dalibor Damjanovic.

KTE-Duna: Sinik (11), Wittmann (13/9), Ivkovic (-), Karahodzic (7), Lukovic (18). Csere: Bogues (14), Dramicanin 10/6), Kucsera (8/6), Tóth B. (-). Vezetőedző: Stojan Ivkovic.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–4. 5. p.: 6–6. 8. p.: 11–8. 10. p.: 15–12. 13. p.: 17–17. 16. p.: 27–20. 18. p.: 27–20. 20. p.: 35–23. 24. p.: 45–30. 27. p.: 53–38. 30. p.: 61–45. 33. p.: 67–56. 36. p.: 74–61. 39. p.: 78–68.

Mestermérleg

Stojan Ivkovic: Ez a négy hónap edzői karrierem legnehezebb négy hónapja volt. Alapvetően úgy dolgoztam mindig, hogy én raktam össze a csapatot, most pedig időközben kellett átvenni a keretet. Más csapatoknál beindult a vásárlás, igazolások dömpingje, de én kitartottam a kecskeméti elvek mellett. Mi egy gyönyörű városban élünk. Megkaptunk minden támogatást, és ezt sikerült úgy gondolom meghálálni. Van mögöttünk egy Akadémia is, amelyre bátran tudunk támaszkodni. A srácok igazoltak engem a mai napon, hogy nincs rossz játékos, csak rossz edző. Több csapat a vásárlást választotta, mi pedig dolgoztunk. Szerintem rászolgáltunk ma a győzelemre, és így az A-csoportos tagságra. Szeretném megköszönni polgármester asszonynak is a támogatást, sokat jelentett számunkra a törődése. Köszönöm szépen mindenkinek, aki mellettünk volt.

Dalibor Damjanovic: Gratulálok a Kecskemétnek. Mindkét csapaton nagy volt a nyomás. A KTE előnyben volt, mert hazai pályán játszhatott, és rutinosabb játékosok is alkotják, akik több hasonló szituációt is megéltek már. Sok eladott labda és rossz dobószázalék jellemzett minket az első két negyedben. A második félidőben már feljavultak a távoli dobásaink, de a védekezés továbbra sem ment, könnyű pontokat kaptunk. Ha nincs jó védekezés egy ilyen kemény és fontos meccsen, akkor nagyon nehéz nyerni. Nagyon fáj most a vereség, és hogy nem sikerült kiharcolni a bennmaradást. Nagyon sok nehézségünk volt, sérülések és még sorolhatnám. A playoutban volt egy jó szériánk, ami reményt adott, de aztán az ASE elleni vereség úgy gondolom elvette az önbizalmunk. Még van egy meccsünk a bajnokságból, azt szeretnénk még tisztességgel, profi szemlélettel megvívni.