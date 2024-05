A közösségi oldalán jelentette be a Fino Kaposvár, hogy kubai centerének, Tomas Lescay-nak lejárt a szerződése, a következő szezontól pedig máshol folytatja pályafutását. Lescay alapember volt a tavalyi és idei bajnok csapatnak is, ráadásul a Kaposváron töltött két idénye alatt Magyar Kupa aranyat és ezüstöt is nyert az együttessel.