Két játszmát is megnyert a magyar női röplabda-válogatott Szlovákia vendégeként Somorján az első felkészülési meccsen. A két együttes megállapodásának értelmében a négy szettig tartó mérkőzés 2–2-es döntetlennel ért véget. A KNRC két játékosa, Szedmák Réka és Radnai Luca csereként lépett pályára, előbbi tizenegy pontig jutott.

Szlovákia–Magyarország 2–2 (17, 24, –16, –10) Magyarország: Ambrosio 5, Petrenkó 4, Glemboczki 5, Kump 7, Németh A. 8, Kiss G. 7. Csere: Tóth F., Baksa (liberók), Jámbor 3, Tóth S., Radnai Lu., Szedmák 11, Erőss 8, Lászlop 3, Kertész, Hollósi. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini.

– Örülök, hogy pályára lépett mindenki a fiatalok közül is, úgy gondolom, hogy ők is jól helytálltak. A csapatunknak van még mit csiszolódnia, de ez így is van rendjén, hiszen ez volt az első közös mérkőzésünk és meggyőződésem, hogy jó irányba, a kitűzött célok elérése felé haladunk – nyilatkozta a szövetség honlapján az együttes csapatkapitánya, Tóth Fruzsina.

A második összecsapást azonban 3–2-re Szlovákia nyerte. A programban közös edzés is szerepelt, s összességében egy nagyon hasznos három napon van túl Alessandro Chiappini alakulata. Szedmák Réka ezúttal a kezdőcsapatban kapott helyet, s tizennyolc pontot gyűjtött, míg Radnai Luca csereként kettőt.

Szlovákia–Magyarország 3–2 (17, –15, –24, 21, 10) Magyarország: Petrenkó 5, Szedmák 18, Kump 10, Németh A. 11, Kiss G. 12, Ambrosio 3. Csere: Tóth F., Baksa (liberók), Jámbor 1, Glemboczki 9, Tóth S., Radnai Lu. 2, Hollósi 1, Erőss 2, Kertész, Lászlop 3. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini.

– Ez már éles meccs volt, amelyen összességében jól szerepeltünk. Az első szett közepén kissé elvesztettük az irányítást, ezért került aztán előnybe az ellenfél. Az viszont nagy fegyvertény, hogy fordított a csapat és öt játszmára tudta kényszeríteni a szlovákokat. Jól dolgoztak a lányok, érezni a pozitív energiát és hozzáállást. A kommunikáció és a játékbeli kapcsolatok javításán dolgozunk a folytatásban is, s mindemellett szeretnénk minimálisra csökkenteni a hibák számát. Hasznos három nap volt ez a keret minden tagjának – emelte ki Alessandro Chiappini szövetségi kapitány.

A női válogatott szombaton és vasárnap Izlandon játssza első két idei Európa-liga-mérkőzését az ezüst divízióban. Egy héttel később a Feröer-szigetekkel és a rendező Luxemburggal méri össze erejét. Az utolsó fordulóban az Érd Arénában fogadja Lettországot május 31-én, majd Finnországot június 2-án.