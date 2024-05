Amúgy ez (még) az a korosztály, ahol a gyerekek nem igazán tudják kordában tartani az érzelmeiket. Egy-egy mérkőzés után a vesztes fél nem mindig tudta – és nem is akarta – elrejteni a könnyeit, legyen szó leányról vagy fiúról. Az a mondás, miszerint sírni csak a győztesnek szabad, szombaton a kaposvári körcsarnokban abszolút nem volt igaz.

A Kasi versenyzői közül többen is a döntőbe verekedték magukat, illetve a dobogón feszíthettek büszkén, azaz valamilyen fényű érmet könyvelhettek el. Amikor ott jártunk, még vissza voltak az aranymeccsek, s olyan is volt, aki még nem is lépett szőnyegre.

Amikor szombaton végzett a hazai rendezésű ob-n a Takács László vezette kaposvári együttes, a 11–12 évesek azonmód kisbuszba ültek, s irány Püspökladány. A reményeink szerint ott sem maradnak érmek nélkül a kaposvári birkózópalánták.