Kitettek magukért a belgrádi kontinensviadalon hazánk úszói, aminek eredményeként a válogatott az éremtáblázat élén végzett. Ehhez a kaposvári sikeredző, Virth Balázs tanítványai is nagyban hozzájárultak. Milák Kristóf 100 és 200 méter pillangón is felért a csúcsra, még úgy is, hogy az időeredményei elmaradtak az egyéni legjobbjaitól. Telegdy-Kapás Boglárka az utolsó Európa-bajnokságán a dobogón végzett kétszáz pillangón, ezzel megszerezte pályafutása tizenharmadik nagypályás kontinensbajnoki érmét, egy gyönyörűen csillogó bronzot.

– Nem volt egy teljes mezőnyt felvonultató Európa-bajnokság, így, ahogy Sós Csaba (a magyar válogatott szövetségi kapitánya – a szerk.) is fogalmazott, a helyén kell kezelnünk – mondta Virth Balázs. – Márton Ricsi és Kapás Bogi is az egyéni csúcsuk közelében úsztak, ez jól mutatja, hogy remek állapotban vannak, és jó formában várják az olimpiát, ami a fő versenyük ebben az évben. Kristóf állóképességén viszont csiszolnunk kell az olimpiáig hátralévő hetekben.

A Virth-csapat tagjai egyéniben két arany-, illetve két bronzérmet szereztek. A már említett sportolókon felül a 200 méter vegyesen már korábban olimpiai A szintet úszó Zombori Gábor 400 méter vegyesen csapott harmadikként a célba, de rajtuk kívül a 200 pillangón olimpiai A szinttel rendelkező Márton Richárdot is ki kell emelni, aki váltókkal ért el nagyszerű sikereket.

– Zombori Gábor számára fontos volt ez az Európa-bajnokság, hiszen 400 vegyesen olimpiai A szintet szeretett volna úszni – tette hozzá Virth Balázs.

– Erre készültünk, jó formában ment Belgrádba és sikerült is teljesíteni a kívánt időt és még érmet is szerzett. Kétszáz vegyesen szerettem volna, ha éremért úszik, de ez nem sikerült. Telegdy Ádám számára szintén fontos volt az Eb, jól is úszott, egészen a középdöntőig, azonban a döntő előtt nem érezte jól magát, viszont nem akart visszalépni. Talán jobban jártunk volna, ha megteszi, ugyanis nem sikerült számára szépen a 200 hát döntője, azonban így is megvan az olimpiai szintideje.

A siófoki születésű Németh Nándor ezúttal egy éremmel tért haza az Európa-bajnokságról, miután a 100 méteres gyorsúszó szám döntőjében másodikként csapott célba.

A magyar válogatott érmesei Aranyérmesek: Késely Ajna (400 és 800 m gyors), Milák Kristóf (100 és 200 m pillangó), Jackl Vivien (1500 m gyors), Senánszky Petra (50 m gyors), Kós Hubert (200 m vegyes), a 4x100 m női gyorsváltó (Ugrai Panna, Jakabos Zsuzsanna, Senánszky Petra, Molnár Dóra, Ábrahám Minna), a 4x100 m mix gyorsváltó (Szabados Bence, Magda Boldizsár, Pádár Nikolett), Ábrahám Minna, Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Ugrai Panna) és a 4x200 m mix gyorsváltó (Kovács Attila, Magda Boldizsár, Molnár Dóra, Pádár Nikolett, Márton Richárd, Holló Balázs, Ábrahám Minna). Ezüstérmesek: Holló Balázs (400 m vegyes), Molnár Dóra (200 m hát), Németh Nándor (100 m gyors), Jackl Vivien (400 m vegyes), Kós Hubert (100 m pillangó), Ábrahám Minna (200 m gyors), 4x200 m férfi gyorsváltó (Márton Richárd, Kós Hubert, Kovács Attila, Magda Boldizsár, Németh Nándor, Holló Balázs), 4x200 m női gyorsváltó (Ábrahám Minna, Jakabos Zsuzsanna, Ugrai Panna, Pádár Nikolett, Késely Ajna, Molnár Dóra) és a női 4x100 m vegyesváltó (Komoróczy Lora, Békési Eszter, Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Pádár Nikolett). Bronzérmesek: Zombori Gábor (400 m vegyes), Szabó-Feltóthy Eszter (200 m hát), Pádár Nikolett (100 m gyors), Jakabos Zsuzsanna (400 m vegyes), Sárkány Zalán (800 és 1500 m gyors), Telegdy-Kapás Boglárka (200 m pillangó), a 4x100 m mix vegyesváltó (Jászó Ádám, Békési Eszter, Márton Richárd, Senánszky Petra).

Az éremtáblázat végeredménye: 1. Magyarország 10 arany, 9 ezüst, 8 bronz, 2. Görögország 5 arany, 8 ezüst, 4 bronz, 3. Izrael 4 arany, 2 ezüst, 1 bronz.