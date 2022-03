– Értünk szól a harang! – mondta tréfásan Gyurcsány Ferenc, mert a városháza harangjátéka után tudta csak elkezdeni az utcafórumot a kaposvári Kossuth téren, ahova Kolber István társaságában érkezett.

Kettő az egyben lesz – ezekkel a szavakkal jelentette be, hogy az ellenzék országgyűlési képviselőjelöltje, Varga István koronavírusos lett, így nem tudta elkísérni a rendezvényre. De ágyban fekve is dolgozik, és betegen is nyerni fog, nyugtatta a mintegy 150 fős hallgatóságát, majd elismerte, hogy kiélezett küzdelem lesz, és senki sem ihat előre a medve bőrére.

A DK elnöke azt is hangoztatta: ha a szavazói nem hisznek abban, hogy vissza kell térni a normalitáshoz, akkor vereséget fognak szenvedni. Ők egy nyugodtabb, polgáribb Magyarországot szeretnének, ahol nem szabad elmenni az elesettek.

Ha győznek, akkor nem revansot akarnak majd venni, hanem olyan Magyarországot akarnak teremteni, ahol mindenki szabadon megélheti a hitét és meggyőződését, bizonygatta a közönségnek.

Fotók: Muzslay Péter