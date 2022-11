Az eseményen Szijártó Ferenc a marcali székhelyű cég ügyvezető igazgatója elmondta, mindent megtesznek azért, hogy a villamosmérnök hallgatók minél sikeresebben elvégezzék a képzést. – Mindannyiunk célja, hogy szakképzett mérnökök dolgozzanak nálunk és más cégeknél is megállják a helyüket – hangsúlyozta Szijártó Ferenc.

Vörös Péter a MATE Kaposvári Campusának főigazgatója az eseményen elmondta, a hallgatóknak azért fontos a duális képzés, hogy a gyakorlatban el tudják sajátítani a mérnöki szakma fortélyai és betekintést nyerjenek a vállat működésébe. Hozzátette, miután megszerzik a diplomájukat már gyakorlattal tudnak munkába állni.

Molnár György az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánja hangsúlyozta, napjainkban nagyon fontos a minőségi oktatás és a minőségi képzés. Ebben az Óbudai Egyetem mindent meg tud adni hallgatóinak – tette hozzá.

Móring József Attila Marcali és térségének országgyűlési képviselője, a Dél-Dunántúl régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos az eseményen elmondta, a duális képzés vonzóbbá teszi a mérnöki pályát azért is, mert a hallgatók azonnal használható tudáshoz jutnak. A cégeknek pedig biztonságot ad, mert megfelelő szakembereket tudnak alkalmazni. Huszti Gábor a megyei közgyűlés alelnöke az aláíráson arról beszélt, fontos, hogy nem csak a megyeszékhelyen, hanem más városban is lehetőség van duális képzésre, mert a szakképzett mérnökökkel Marcali és térsége is fejlődhet a jövőben.