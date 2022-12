A közlemény szerint a MÁV-Start vonatai december 24-én a szombatra, december 25-én az ünnepnapra, december 26-án a vasárnapra érvényes menetrend szerint közlekednek majd.

Szilveszterkor és jövő év elején sem változik a naptári naphoz képest a vasúti közlekedési rend, azaz 30-án pénteki, 31-én szombati, Újév napján vasárnapi, január 2-tól pedig a már megszokott munkanapi menetrend szerint járnak a vonatok.

A közlemény szerint a budapesti elővárosi vonalak többségén feloldják a karácsony és Újév között korábban alkalmazott közlekedési korlátozások jelentős részét, és a személy- és gyorsított vonatok az ünnepi időszakra eső munkahéten is sűrű kiszolgálást biztosítanak.

Mint írták, a MÁV-Start a december 22-től január 2-ig terjedő ünnepi időszakban a frekventált napokon az InterCityk esetében az IC+ 1. osztályú és bisztrókocsi mellé a legforgalmasabb vonatokhoz még egy 1. osztályú kocsit kapcsol, továbbá a 2. osztályú vonatrészeket is megerősítik, járatonként 1-5 többlet kocsival közlekednek.

Közölték azt is, hogy karácsonykor, majd szilveszterkor és Újévkor várhatóan sokan kelnek útra vonattal és busszal is, ezért érdemes elővételben megváltani a menetjegyeket.

A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik: december 21-én a munkanapon, 22-én és 23-án a tanítási szünetes munkanapon érvényes menetrend szerint indulnak a járatok.

Az elmúlt évekhez hasonlóan december 24-én, szenteste a szabadnapi menetrendnek megfelelően indulnak az autóbuszok. December 25-én és 26-án, karácsonykor munkaszüneti nap, illetve a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti nap beosztása szerint indulnak a buszok. Karácsonytól Újévig számos járat nem közlekedik.

December 27-30. között a tanítási szünet munkanapjaira érvényes menetrend szerint közlekednek a buszok - ismertette a Volánbusz.

December 22-én és 23-án a HÉV-járatok a tanítási szünet munkanapjain érvényes menetrend szerint közlekednek. December 24-én napközben a HÉV a szombati menetrend szerint jár. A H5-ös, a H6-os, a H8-as és a H9-es HÉV vonalán 16 óra után is biztosítják az utazási lehetőséget.

A december 31-ről január 1-jére virradó éjszakán valamennyi HÉV-vonalon biztosított az éjszakai eljutás - áll a közleményben.

Forrás: MTI