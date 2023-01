– Felnőtteknek való Neo Citran citromos port szeretnék – mondta egy vásárló az egyik kaposvári belvárosi patikában csütörtökön. Kívánságát nem tudták teljesíteni, mert a készítmény már több mint egy hónapja hiánycikk. A másik népszerű Coldrex italporból sem volt a gyógyszertárban. A termékből már két hónapja nem kaptak a szállítótól.

A kaposvári Zárda Patikában hetekkel ezelőtt még lehetett vásárolni a megfázás tüneteinek enyhítésére szolgáló gyógyszerekből, néhány napja azonban ott is elfogyott. Kalota Sándorné gyógyszertárvezető elmondta, minden terméket nézve összesen 105 gyógyszerből van hiány. – A meghűléses problémára gyártott összetett készítményekből egyetlen kiszerelés sem kapható náluk – tette hozzá. – Pontos információt nem kapunk arról, hogy miért hiányoznak ezek a termékek. Azt hallottuk, hogy a gyárak decemberben nem szállítottak a nagykereskedőknek, ez okozhatja ezt a helyzetet. Nekünk az volt a szerencsénk, hogy korábban ügyesen raktároztunk, nagy készlettel rendelkeztük, ezért idáig kihúztuk. Most böngészni kell a kereskedők raktárkészletét, és ha véletlenül találunk valamelyik gyógyszerből, akkor gyorsan le kell rá csapni, különben nem tudjuk beszerezni – tette hozzá a gyógyszerész.

Egy másik kaposvári patikában két hónapig nem voltak megfázásra való készítmények. A gyógyszertárba éppen csütörtökön érkezett egy 24-es szállítmány, ami várhatóan pillanatok alatt elfogy.

Háromfajta gyógyszerrel váltható ki az egy doboz por

Kalota Sándorné arról is beszélt lapunknak, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok légúti problémával küzdő emberrel találkoztak. A betegek leggyakrabban a forróitalporos készítményeket keresték, ezért is fogytak el ezek a termékek. A gyógyszerész kiemelte, mással is helyettesíthetőek a népszerű gyógyszerek, de akkor jóval többe kerül a gyógyulás. – A jó magyar Kalmopyrin C-vitaminnal és köhögéscsillapítóval kombinálva jó lehet a meghűléses megfázásra – hangsúlyozta Kalota Sándorné. – Nem kell pánikba esnie az embereknek akkor, ha nem tudják megvenni a jól megszokott készítményeket, mert ezzel a három termékkel is elérik azt a hatást, mint a forróitalporokkal – mondta a gyógyszerész. Egy másik patikában a gyógynövényalapú termékeket kínálták megoldásnak. Az ott dolgozó szakember szerint ezekhez félve nyúlnak hozzá a vásárlók, mivel nem ismerik, ezért nem szívesen veszik meg.



Fotóill.: Lang Róbert