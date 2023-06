Az ülésen Mészáros Miklós polgármester felidézte a város történelmének fontosabb állomásait. Mint mondta, Boglárt először 1211-ben említette írásos forrás, akkor még Villa Boglár néven. Az elmúlt évszázadok alatt óriási utat járt be, de talán a legnagyobb fejlődés az elmúlt 150, azon belül is 13 év alatt következett be. Kiemelte a déli vasút megépítését, a zsidó közösség és a helyi iparosok megjelenését a városban, amelyek mind hozzájárultak, hogy Balatonboglár elindult a fejlődés útján. Ezt követően jelent meg egy új úgy és egy új márkanév a településen, a turizmus és a Balaton. A második világháború idején a város lakói emberségükről tettek bizonyságot, amikor lengyel és francia menekülteket fogadtak be. Majd a kommunizmus idején lassú fejlődés következett, amelyet az állami gazdaságok létrehozás lendített fel. Létrejött a máig világhírű BB márkanév, a borkombinát megalapításával, majd a rendszerváltás után újabb lassulás következett. 2011-től új lendületet vett a város fejlődése, ami máig töretlen. – Az elmúlt 13 év talán a több mint 800 éves történelmünk legsikeresebb időszaka volt, fogalmazott Mészáros Miklós.

Említette a Török Sándor Egészségház épületének felújítását, a Gömbkilátó modernizálását, de a partmenti övezet fejlesztése a világszínvonalú strandokkal és a sportélet fellendítése a Nemzeti Kézilabda Akadémia érkezésével ugyancsak a várostörténet sikerei közé sorolható, hangzott el az ünnepi közgyűlésen.

A városvezető megköszönte mindenkinek, akik hozzátett a sikerek létrejöttéhez. Ezt elismerések átadásával fejezte ki.

Pro Urbe Balatonboglár Emlékérmet adományozott a képviselő-testület Biró Norbertnek, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnökének, Móring József Attila országgyűlési képviselőnek, kormánybiztosnak, Neszményi Zsolt főispánnak. Közszolgálatért díjat adományoztak Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna evangélikus esperes, lelkésznek a közösségért és a rászorulókért végzett áldozatos munkájáért. Pedagógiai díjat kapott Kiss Lászlónak, Kissné Mihályi Katalinnak pedagógusoknak és Szamosi Lórántnak, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárjának. Művelődési díjat kapott Haáz Sándor, karmester, a szentegyházai Gyermekfilharmónia alapítója. A sportdíjat a testület a Nemzeti Kézilabda Akadémiának ítélte oda, amelyet Mocsai Lajos, sporttudományos és szakmai főigazgató vett át. Az év bora a Bujdosó Pincészet Csomó sauvignon blanc-ja lett, amelyről szóló elismerést Bujdosó Zsigmond vette át.