Az idei fesztiválokhoz is a pénztárca mélyére kell nyúlnunk

Két év kihagyás után újra megrendezik a legnagyobb hazai fesztiválokat: a nyarat a Volt nyitotta a múlt héten Sopronban, de olyan nagy volumenű, somogyiak részvételére is bátran számító fesztiválokkal találkozhatunk még a szezonban, mint a Balaton Sound, Sziget Fesztivál, EFOTT, Fishing On Orfű. Ahogy minden durván drágult, úgy a fesztiválok sem lettek olcsóbbak. Elég vastag pénztárcára van szüksége ahhoz, ha fesztiváloznánk egy jót a sok kihagyás után.

Napijegyek és bérletek, egy hét sziget 130 ezer

Szinte már alig van 20 ezer forint alatti napijegy, a nagyfesztiválokon legalább is szinte csak efölötti áron juthatunk jegyekhez. Az utóbbi években a Sziget Fesztivál mutatta a leglátványosabb drágulást: a heti bérlet 5 évvel ezelőtt 89 900 forint volt, 2019-ben 110 ezer forintba került, idén pedig 130 ezret kell fizetni 6 napért, VIP-ként természetesen ez még többet jelent. A jegyárak a Sziget Fesztivál esetében naponként eltérhetnek, 28 és 32 ezer forint között lehet megvásárolni a belépőket. A Balaton Sound napijegye 26 900 forint, a 4 napos bérlet pedig 85 900 forint. A kisebb fesztiválok tekintetében olcsóbban juthatunk jegyekhez, a Rock Balaton 4 napos bérlete például nem haladja meg a Balaton Sound egy napra vett jegyét. Az EFOTT napijegye a nagyfesztiválokhoz képest jóval olcsóbb, 16 490 forint, a hetijegy pedig 41 490 forint. Azonban vannak ennél jóval olcsóbb napijegyek is, melyek nem haladják meg a 10 ezer forintot: a Művészetek Völgyébe és a Rock Balatonra 7000 forint a napijegy, Fishing On Orfűre 9 900 forintot kell fizetni, FALU fesztiválra pedig 4000 forintot.

Mennyiből lakhatunk jól egy fesztiválon?

A nagyobb fesztiválokon az étel és ital árak szinte teljesen azonosak, a Balaton Soundon és a Szigeten is már csak bankkártyával vagy fesztiválkártyával lehet fizetni, utóbbinak költsége tranzakciónként 300 forint. Egy hamburger ára 1500-2000 forint körül mozog, a dobozos sör épphogy nem üti meg az 1000 forintot (950), egy szelet pizza 2000 forint, a jobb minőségű röviditalok pedig akár 2-3 ezer forintba is kerülhetnek. A Szigeten, Balaton Soundon és a Volton is minden évben kitelepül az Aldi áruházlánc, ahol diszkont árakon vásárolhatnak a fesztiválozók, csak általában óriási sor van a boltok előtt. Ezen kívül a Balaton Soundon például egy éjjel-nappali italdiszkont és egy kis étkezde is üzemel a fesztivál mellett, ahol átlagos büfé árakon lehet vásárolni. A kisebb volumenű fesztiválok kaja árai megközelítik a nagy fesztiválokéit, az italok valamennyivel olcsóbbak: egy üdítő 500 forint, egy koktél 1500-2000 forintba kerül, a rövidekért pedig 900 forintot kell fizetni.

A Volton is megugrottak az árak

Az idei Volt fesztivál múlthéten szombaton ért véget, de az árait tekintve itt sem kellett félteni a pénztárcánkat. A napijegy 19 900 forint volt, míg a bérlet áráért 79 990 forintot kellett fizetni. Az ételeket, italokat tekintve versenybe szállt a Sziget Fesztivállal és a Balaton Sounddal: egy hot dog 1400 forintba került – ami, valljuk be, nem a leglaktatóbb étel – egy alap hamburger sültkrumplival 4000 forint volt, egy dobozos sörért 950-et kellett fizetni, a röviditalok 1590 forinttól kezdődtek, egy koktél minimum 3000 forint volt, míg az üdítőket 750 forintért lehetett megvásárolni.