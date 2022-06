A programsorozatot az Ultrabalaton nyitotta, majd a pörgés a siófoki Everness Fesztivállal folytatódik és természetesen szuper fellépőkkel idén újra kinyit a Plázs, a Kultkikötő és először bulizhatunk a ZamJamen.

Ördög Nóra és Tilla vezetésével 11 héten át lesz hallható a MOL Nagyon Balaton Podcast, újabb 20 ajánlattal bővül a Best of Balaton portál és a Bagossy Brothers Company bemutatta a Balaton idei dalát. – A MOL Nagyon Balaton 2013-ban azzal a szándékkal indult útjára, hogy védjegyként mutassa meg a turistáknak, melyek a Balaton Régió igazán nívós, izgalmas eseményei. Az idei MOL Nagyon Balaton már a tizedik, a tó körül pedig évről-évre egyre több a világszínvonalú, vagy éppen csak ránk, magyarokra jellemző esemény. Ezek más-más szervezésében zajló események, a közös bennük a Balaton és a színes zenei kínálat – mondta a programsorozatról tartott sajtótájékoztatón Lobenwein Norbert, a MOL Nagyon Balaton alapítója.

Fesztiválok, világsztárok, hazai kedvencek

A MOL Nagyon Balaton „ernyő” alá tartozó események közül minden évben az Ultrabalaton az első, amely keretében már idén is tömegek futották körbe a tavat. A kulturális kínálat zöme azonban még előttünk áll! Újra lesz Balaton Sound, Paloznaki Jazzpiknik, Művészetek Völgye, VeszprémFest, Veszprémi Utcazene Fesztivál, Everness Fesztivál, STRAND Fesztivál. De ismét lazulhatunk a Balaton Pikniken és elstartol a méltán híres Kékszalag, kinyit a Plázs, a Kultkikötő és elindul a ZamJam. A MOL Nagyon Balaton több százezer vendéget várnak a szervezők.

Folytatódik a Best of Balaton sorozat

13 kurátor áll a kezdeményezés mögött, ők azok, akik tavaly óta ajánlanak helyeket, tájakat, ügyeket, embereket, amikért és akikért érdemes felkeresni a Balatont. – A tavalyi 50 ajánlatot idén újabb 20 egészíti ki. Június 27-én indul a sorozat, amely keretében naponta mutatunk be egy-egy filmet azokról a helyekről, emberekről, ügyekről, amelyek miatt szeretjük a Balatont” – mondja Fülöp Zoltán, a VOLT Produkció vezetője. A kurátorok között pedig a megfogalmazásuk szerint olyan hiteles személyes vannak, akikre érdemes hallgatni, és akik imádják a Balatont. Ilyen például Pantl Péter, MOL-csoport kommunikációs igazgatója, Gianni, Gyurta Dani, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Tilla, Sebestyén Balázs, Trokán Nóra, Ördög Nóra, vagy éppen Vecsey H. Miklós.

Megjelent a Balaton dala!

Tavaly, a Balaton Ünnepén adták át a Balaton Dalának járó díjat Laár Andráséknak a KFT: Balatoni Nyár című slágerért. Idén a Bagossy Brothers Company jegyzi a 2022-es Balaton Dalát, amelynek klipjét június 9-én mutatták be a közönségnek. – A Balaton a második otthona a zenekarnak! Ide tértünk haza rengeteg koncert után, itt beszélgettünk hajnalig a verandán, itt terveztük a jövőt és itt írtunk meg rengeteg dalt. Nagyon sok élmény és barátság köt a Balatonhoz. Már régen érett bennem a gondolat, hogy ezt egy dal formájában megköszönjük - mondta Bagossy Norbert a zenekar és a Balaton kapcsolatáról és arról, hogy mi inspirálta a dalt.

Fesztiválok és programok ezen a nyáron

Everness Fesztivál

Időpont: 2022. június 21-27.

Helyszín: Siófok, Sóstó

A kilencedik Everness Fesztiválon, amely Európa legnagyobb önismereti rendezvénye, nem kell választani a tudatos jelenlét és az önfeledt szórakozás között. A szervezők előadások, mozgás- és táncprogramok, koncertek, hangfürdők, szertartások, workshopok keretében teremtik meg a világot, amelyben egész évben élni szeretnének. Közel 300 külföldi és hazai fellépővel várják azokat, akik változásra vágynak a mindennapjaikban, és az ott szerzett felismerésekből és élményekből hosszú ideig tudnak erőt meríteni.

VeszprémFest

Időpont: Nagyszínapd: július 11-16., Rozé Rizling Jazz Napok: Július 8-16.

Helyszín: Veszprém, História Kert, Óváros Tér, Jezsuita Templomkert, Veszprém Aréna

A 19. évére készülő VeszprémFest nagyszínpadán július 11 és 16 között 6 nemzetközi produkcióval, 6 nemzetközi sztárral várja látogatóit. Diana Krall 2 Grammy-díjas kanadai jazz zongorista énekes, Jamie Cullum, az angol jazz zongorista énekes, a liszaboni Ana Moura, a Fado egyik legszebb csillaga, a latin pop ikonjai a Gypsy Kings, Nicolas Reyes vezetésével, a francia ZAZ a sanzonokba szőtt popzenével, és James Blunt, a lírai popsztár zárja majd a sort.

​Balaton Sound

Időpont: 2022. Június 29-július 2.

Helyszín: Zamárdi, Szabadstrand

Két év szünet után a jelek szerint komoly visszatérésre készül az Európa szerte magas presztízzsel és sok tízezer nemzetközi rajongóval bíró vízparti elektronikus zenei fesztivál.

​​54. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj

Időpont: 2022. július 14-16

Helyszín: Balatonfüred

Weboldal: www.kekszalag.hu

2022. július 14-én, 9.00 órakor rajtol el az 54. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj. Európa legnagyobb és legnépszerűbb tókerülő versenyén minden eddiginél több résztvevőre számít a Magyar Vitorlás Szövetség. A Regatta az idei esztendőben is több napos vitorlás ünnep lesz, a verseny ideje alatt kiállítókkal, parti programokkal, és óriás kivetítővel várják az érdeklődőket Balatonfüreden. Az idei Kékszalag Fesztivál már a versenyt megelőző hétvégével megkezdődik, július 9-én rendezik meg a Kékszalag főpróbájának tartott Fehér Szalag GeneralCom Nagydíj vitorlásversenyt. Másnap az ifjúsági sportolóké lesz a főszerep, látványos pályaverseny keretében, a balatonfüredi nagymóló előtti vízterületen mérik össze a tudásukat a Kékpántlikán.

Művészetek Völgye

Időpont: 2022. július 22-31.

Helyszín: Kapolcs

A Művészetek Völgye egy tíznapos, összművészeti fesztivál, ahol a koncertek felszabadultsága és a csodálatos Balaton-felvidéki környezet mellett 10 napon át részese lehetsz egy igazi alkotó közösségnek. A Művészetek Völgye épített színpadok helyett három falu, Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend utcáit, épületeit, intézményeit varázsolja koncerttéré, galériává és színházzá, megtöltve azokat 2000-nél is több programmal. Kiválasztani is nehéz öt okot, miért a Völgyet válaszd!



A MOL bemutatja: ZamJam

Időpont: 2022. július 28-29-30.

Helyszín: Zamárdi, Rendezvénytér és sok más helyszín

Mi az a ZamJam? Fesztivál, de másképp, amelynek küldetése az is, hogy a nyár kellős közepén olyan oldalát mutassa meg a Balaton „fesztiválfővárosának”, amit sokan nem is ismernek. Lássunk 5 okot, amiért muszáj ott lenni július 28-29-30-án Zamárdiban.

Paloznaki Jazzpiknik

Időpont: 2022.08.04-06.

Helyszín: Paloznak

A festői szépségű balaton-felvidéki Paloznakon immár 10. éve kerül megrendezésre a Paloznaki Jazzpiknik. Ahogy az elmúlt években, idén is három örömteli napot tölthetnek a látogatók a Balaton partjának közelségében. A helyszín egy Hild -díjas település girbe-gurba utcácskákkal, a szőlő közepén, ahol a nagyszínpad domboldaláról elő-elő bukkan a Balaton látképe is. A nagyszínpadon a nemzetközi és hazai jazz, funky és soul zene legnépszerűbb alakjai lépnek fel, köztük Richard Bona, Emeli Sandé, Lisa Stansfield, Stereo MC’s, Al Mackay’s Earth, Wind and Fire Experience, MF Robots. Emellett a falu központjában három színpad üzemel, ahol a hazai jazz legelismertebb nevei, illetve a legígéretesebb fiatal tehetségek adják egymásnak a stafétát.

Plázs

Időpont: 2022. június 4-től szeptember 10-ig

Helyszín: Siófok

A Plázs június 4-től szeptember 10-ig tart nyitva az idei évben. A Plázs napközben a Balaton legszebb homokos strandja a pihenésre és az aktív testmozgásra is rengeteg lehetőséget kínál. Éjjel pedig a Balaton legnagyobb szórakozóhelye kel itt életre. 5 helyszínnel - köztük 3000 fős fedett Arénával - változatos zenei kínálattal és exkluzív, balatoni panorámás vip terasszal várjuk a bulizni vágyókat.

Kultkikötő

Időpont: 2022. július 2. – augusztus 28.

Helyszín: Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonboglár, Balatonfenyves, Badacsonytomaj, Alsóörs

2022-ben is izgalmas repertoárral, közel 200 programmal készült a nyári szezonra a Balaton legnagyobb szabadtéri színházi fesztiválja. A Kultkikötő július 1. és augusztus 28. között immár hat településen fogadja a közönséget koncertekkel, zenés és prózai színházi előadásokkal, kiállításokkal, valamint gyerekeknek szóló produkciókkal.