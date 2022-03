Az Európai Bizottság várhatóan szerdán teszi közzé javaslatát az uniós tagországok kötelező gáztartalékairól annak érdekében, hogy felszámolják az EU oroszországi fosszilis energiahordozóktól való függőségét – írja a Magyar Nemzet.

A DPA hírügynökség által megtekintett tervezet – amelyet az MTI idézett – egybecseng azzal a lapban hétfőn megjelent információ­val, amelyről a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnökhelyettese, Ságvári Pál beszélt. E szerint

a tagállamoknak minden év november 1-jéig legalább kilencven százalékig fel kellene tölteniük a föld alatti gáztárolóikat, az indoklás szerint azért, mert a vezetékes ellátásban bármikor előfordulhatnak fennakadások.

Bár az Oroszországtól érkező gázszállítás mindeddig zavartalan, az orosz–ukrán háború, illetve az Európai Bizottság által továbbra is lebegtetett szankciók miatt mégis aggodalom övezi a tranzit stabilitását.

A magyarországi jogszabály kimondja, hogy a lakosság elmúlt tíz évben mért legmagasabb téli fogyasztásának a hatvan százalékát kitevő gázmennyiséget kell elhelyezni a tárolókban a fűtési szezon kezdetéig. A 2021-es és az egy évvel korábbi fűtési szezon is mintegy négymilliárd köbméter betárolt gázzal indult, amiből kilencszázmillió köbméter stratégiai készletet is számon tartanak, amihez csak végszükség esetén lehet hozzányúlni. Emellett számolnak azzal, hogy télen is folyamatos az import és a belföldi termelés, így fedezhető az éves, mintegy kilencmilliárd köbméteres, teljes fogyasztás, ide értve az ipar igényeit is.

Németország most tervezi ehhez, illetve a bizottság javaslatához hasonló, májusban hatályba lépő intézkedés bevezetését.