Hazánk jó célpont a hotelfejlesztések számára

Kitért az irodapiacra is, ahol megtorpanás volt tavaly nemcsak a régióban, de globálisan is: csökkent az irodák iránti kereslet mind felhasználói, mind fejlesztői oldalról. A hazai piacon a legerősebb aktivitást az államigazgatás költözése jelenti, de zajlik néhány nagy városközpont-fejlesztés is, ami az irodapiac kilátásait javítja. Takács Ernő szerint kiugrás előtt állnak a hotelfejlesztések is, köszönhetően a turizmus jó teljesítményének.

A nemzetközi hotelüzemeltetők érezhetően keresik a budapesti beszállási lehetőségeket. Magyarország pedig kifejezetten jó célpontja a magas minőségű, négy-öt csillagos hotelfejlesztéseknek.

A közlemény idézte Treiber Olivért, a HelloParks befektetési igazgatóját, aki elmondta, 2020-as alapításuk óta Budapest körül Maglódon, Fóton, Pátyon és Alsónémediben fejlesztenek a legszigorúbb fenntarthatósági szempontok szerint energiahatékony megaparkokat. Jelenleg 244 hektáron több mint egymillió négyzetméter ipari terület beépítésén dolgoznak, átadott és folyamatban lévő projektjeik összértéke csaknem 500 millió euró. Székely Ádám, az Infogroup tulajdonosa a közleményben megjegyezte, a cégcsoport a közép- és kelet-magyarországi térség egyik legszéleskörűbb hálózatával rendelkezik: 4 helyszínen folyó, összesen 65 ezer négyzetméter fejlesztésével 230 ezer négyzetméter területet kínál ügyfeleinek. Korda Zsófia, a WING üzletfejlesztési és értékesítési igazgatója a közleményben ismertette, hogy a WING ipari és logisztikai projektekért felelős üzletága, a WING Industrial.

Jelenleg több mint 300 000 négyzetméteres portfóliót kezelnek, valamint további 370 000 négyzetméter előkészítés alatt álló fejlesztési potenciállal rendelkeznek.

Az ATENOR a hazai iroda- és lakóingatlanfejlesztéseket népszerűsíti a MIPIM-en. A MIPIM a világ legnagyobb ingatlanfejlesztési kiállítása, ahol több mint 80 ország 2400 kiállítója és több mint 20 000 szakmai látogató vesz részt.

