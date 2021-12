A francia ajkú rendezőt Québec város melletti házában találták holtan a hét végén - jelentette be vasárnap ügynöksége, a Hive Communication Collective. A váratlan halál okát, körülményeit egyelőre nem közölték.

A Montréalban felnőtt Vallée egy brit történelmi film, az Emily Blunt főszereplésével forgatott Az ifjú Viktória királynő (2009) rendezőjeként hívta fel magára a figyelmet. A nemzetközi hírnevet olyan életrajzi jellegű filmdrámák hozták el neki, mint a Mielőtt meghaltam (2013) és a Vadon (2014).

Az 1980-as években játszódó AIDS-dráma, a Mielőtt meghaltam főszereplőjeként Matthew McConaughey, mellékszereplőjeként pedig Jared Leto megkapta az Oscar-díjat. A vadon című drámában Reese Witherspoon alakította a tönkrement életű fiatal nőt, aki a kudarcokból kiutat keresve 1500 kilométeres gyalogtúrára indul az Egyesült Államokban.

Witherspoonnal a főszerepben Vallée sikert aratott a Hatalmas kis hazugságok (2017) című amerikai tévésorozatával is, amelyért Emmy-díjat kapott, és az Éles tárgyak (2018) című minisorozattal is. Dolgozott Nicole Kidmannel, Amy Adamsszel és Jake Gyllenhaallal is.

Az HBO megdöbbenésének adott hangot Vallée hirtelen halála miatt, a tartalomszolgáltató közleménye "ragyogó és lelkiismeretes" rendezőnek nevezte. Producertársa, Nathan Ross az elhunyt rendező kreativitását, hitelességét és "a dolgok másként csinálására való képességét" emelte ki.

