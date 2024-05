Elemzés 32 perce

A Taylor Swift-jelenség befolyásolná az EP-választást? (videó)

A Grammy-rekorder pophercegnővel könyvtárnyi irodalom foglalkozik: gazdasági elemzők és pszichológusok is boncolgatják a Swift-mániát. Az énekesnő olyan erő, amely az amerikai elnökválasztást is eldöntheti, sőt már az Európai Unió is gondolkozik a pophercegnő felkérésén.

A Taylor Swift-jelenség azonban nemcsak a legújabb album és a világ körüli turné rekorddöntése miatt érdekes Fotó: AFP

Tizenöt évesen egy tinédzserlány szerelmeiről énekelve varázsolta el a countryközönséget. Napjainkban már a Grammy-rekorder pophercegnővel könyvtárnyi irodalom foglalkozik, amelyek gazdaságilag elemzik a Swift-ökonómiát, pszichológiailag boncolgatják az amerikai énekesnőt övező rajongást. Az előadó mögött álló profi csapat olyan jól sáfárkodik a marketingerővel, hogy Taylor Swift politikai kampányok szereplője – írja a Magyar Nemzet az ajánlójában.

A jelenség részletes elemzése az In Women Veritasban hallható Forgács Mariannal, a Be Social ügyvezetőjével és Máthé Rékával, az MCC szenior kutatójával:







