CSALÁST KIABÁLNAK

A Nettasvisen című norvég online oldal leleplező cikke után sokan hüledeznek. Nemcsak Norvégiában, hanem a világ összes olyan helyén, ahol szeretik a kézilabdát.

Ez az ügy amúgy először nem Norvégiában, hanem Svédországban robbant ki. Ott írtak először arról, hogyennek a vb-nek a sorsolását úgy "intézték", hogy a három rendező országnak kikövezett útja legyen a negyeddöntőig, azaz az olimpiai selejtező eléréséig.

A svéd rendezők főmenedzsere, Krister Bergström azt mondta, hogya három skandináv ország megegyezett abban, mi lenne nekik a legjobb és hogyan tudnák úgy kialakítani a csoportokat, hogy egymással legkorábban a legjobb négy között találkozzanak csak.

A SVÉDEK ROBBANTOTTÁK KI A BALHÉT

A svéd Aftonbladet újságírója, Johan Flinck írt erről és nyilatkozott is. Számára egyértelmű, hogy a három északi ország szövetsége átlépett egy határt és túl messzire mentek.

"A legérdekesebb az, hogy az olvasók legnagyobb része velem értett egyet" - mondta az újságíró.A három rendező ország menedzsmentje három nappal a nyári sorsolás előtt eldönthette, mely együtteseket akarja maga mellé venni saját csoportjába, illetve abba a csoportba, amely a saját ágán van.

Svédország az első kalap leggyengébb csapatát választotta, amely Montenegró volt. Norvégia Franciaországot választotta, így elkerülte annak a lehetőségét, hogy a gallokkal kelljen a negyeddöntőben játszaniuk. Dánia végül Németországot jelölte. A mostani felállás szerint egyik rendező nemzet sem találkozik egymással a negyeddöntőben, ha mindegyik megnyeri a saját csoportját. És milyen érdekes, ez így is történt.Szerintem ez csalás, semmi más. Ezt már nem lehet szó nélkül hagyni.A svédek, a dánok és a norvégok amúgy is rengeteg eseményt rendeznek, ami előnnyel jár. Mit és mennyit engednek meg még nekik, milyen előnyöket biztosítanak még a számukra?"

HÜLEDEZNEK A NORVÉGOK

A norvég közmédia kommentátora, Jan Petter Saltvedt szerint megengedhetetlen, ami itt történt.Kár, hogy Norvégia hajlandó beleegyezni ezekbe a csalásokba, különösen egy olyan sportágban, ahol nyilvánvalóan nincs szükségünk ilyen előnyre. Hosszú évek óta mi vagyunk a világ legerősebb női kézilabdanemzete. Nagyon szomorú ez az egész –mondja Saltvedt a Nettavisennek.

Az üggyel kapcsolatban a Nettavisen megkereste a norvég kézilabda-szövetséget és a szervezőbizottságot is. Ott - nem meglepően - értetlenül álltak a felvetés előtt.

"Nem is értjük ezt az egészet.Igaz, hogy a francia csapatot valóban mi választottuk magunk mellé. Ezt azért tettük, hogy már a középdöntőben is minél érdekesebb találkozók legyenek a csoportban. Azért is választottuk a franciákat, mert Stavangerben sok gall ember él, s abban bíztunk, hogy nekik el tudjuk adni a jegyeket.A norvég szervezők tagadták, hogy azért választották a jövő évi olimpia rendezőit, mert véletlenül sem akartak velük játszani a negyeddöntőben. Azt is mondják, hogy a negyeddöntőben vagy a hollandok vagy a spanyolok várnak a norvégokra, így a kemény csatát nem tudják elkerülni.

A SZÖVETSÉGI KAPITÁNY SEMMIRŐL SEM TUDOTT

A balhé már akkora, hogy az újságírók azt feszegették: vajon a norvégok szövetségi kapitánya, Thorir Hergeirsson tudott-e mindezekről? A szakember nem nyilatkozott, a szövetség viszont azt mondta, hogy az edző nem tudott ezekről a dolgokról.

LÓZUNGOKAT ÍR AZ IHF

S mit mond minderre a Nemzetközi Kézilabda Szövetség, az IHF? Csak a szokásos lózungokat.Az IHF feladata egy világbajnokságon, hogy egyenlő feltételeket teremtsen a versenyen részt vevő valamennyi csapat számára, de az is, hogy a szurkolói érdeklődés növelése mellett a kézilabda fejlődéséhez megfelelő környezetet teremtsen.Ez nem ellentétes az IHF által hirdetett fair play értékekkel, és csak a kézilabda népszerűségének növelését segíti elő azzal, hogy megteremti a feltételeket ahhoz, hogy minél több szurkoló ismerkedhessen meg a sportággal és ezzel növekedjen a kézilabda népszerűsége."

Forrás: Origo Sport