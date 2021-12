Tőkés László szerint szörnyszövetséget legitimál a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a bukaresti kormányban. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke kolozsvári sajtótájékoztatón értékelte pénteken a romániai nagykoalíció megalakulását.

Úgy vélte: Romániában dühöng a politikai és erkölcsi balkanizmus, a nagypolitikán úrrá lett a hazugság, az árulás, a butaság és a szolgalelkűség. A „szörnyszövetséget” alkotó Szociáldemokrata Párt (PSD) és Nemzeti Liberális Párt (PNL) becsapta a választóit, hiszen semmilyen elvi alapja nincsen a politikájuknak.

„Lám, így egyesül a vörös pestis és a nemzeti liberalizmus. Ennek a kiábrándító érdekházasságnak az élén pedig az a szász származású Klaus Iohannis elnök áll, aki tavaly áprilisban még azzal vádolta a PSD-t, hogy eladja Erdélyt Orbán Viktornak” – jelentette ki.

Hozzátette: miután Iohannis többször is válságba taszította az országot, csütörtökön „arról prédikált”, hogy Románia megelégelte a kríziseket, és a szavak helyett a tetteknek van itt az ideje. „Micsoda nagyképű demagógia” – értékelte a volt püspök.

Tőkés László talánynak tekintette, hogy a két nagy párt miért ragaszkodott az RMDSZ kormányzati részvételéhez akkor is, ha a szavazatai nélkül is elegendő parlamenti támogatással rendelkezik a koalíció. „Fájdalmam, hogy (az RMDSZ) mint annyiszor, most is részesévé válik a többségi zsákmánypolitikának, nevével legitimálva ezt a szörnyszövetséget. (.) Ezáltal elveszítette a képességét arra, hogy a magyar érdekeket képviselje. Egy elnyomott kisebbség képviselőjeként legitimálja az elnyomókat” – jelentette ki a politikus.

Tőkés László úgy vélte: az RMDSZ-nek az autonómia, az önálló állami magyar oktatás kiharcolásával, az államosított közösségi vagyon visszaszerzésével kellene foglalkoznia. Valószínűsítette, hogy a szövetség is a helyreállítási alapból származó pénzforrásokra, „a zsákmányra” pályázik.

„Nem szabad hagynunk, hogy megvásároljanak” – jelentette ki. Azt a meggyőződését hangoztatta, hogy ez hosszú távon veszteség lesz.

A sajtótájékoztatón Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke arról számolt be, hogy december közepéig kell kérniük a magyar állampolgárságot azoknak, akik ezt még nem tették meg, és részt szeretnének venni a jövő évi magyarországi parlamenti választásokon. Ha késlekednek az igényléssel, megtörténhet, hogy már nem választhatnak.

Az ügyvezető elnök közölte: az EMNT továbbra is segítséget nyújt mind a honosítás, mind a választási regisztráció folyamatában, és részt vállal a levélszavazatok összegyűjtésében is. Az ügyvezető elnök újbóli választási regisztrációt javasolt azoknak, akiknek a lakcíme megváltozott, vagy akik nem emlékeznek már, hogy milyen címre kérték a levélszavazatot.