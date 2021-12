„Bizalmas levelezés került a birtokomba a Budapest Főváros Városi Vagyonkezelő Zrt. ügyintézője és Berki Zsolt között összesen négy fővárosi ingatlan értékesítése kapcsán. A tegeződő, szívélyes hangvételű levelezés magáért beszél, hogy közeli kapcsolatról, jól bejáratott üzleti kapcsolatról árulkodnak a levelek. Teljesen világosan kirajzolódik, hogy az eddigieken felül további ingatlanok is Berki Zsolt által, jutalékos rendszerben lettek értékesítve. További négy ingatlan kapcsán bizonyítékaimat át is adtam a rendőrségnek”, mondta a PestiSrácok.hu-nak Budai Gyula – írja az Origo.

A szóban forgó négy ingatlan a Fáy utca 69., az Öv utca 10/A., az újpesti uszoda telke és egy Etele úti ingatlan.

Az újpesti uszodát, amely az Árpád úton található (és évekkel ezelőtt lebontották), 700 millió forint plusz áfa összegért hirdették korábban. A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. honlapján már nem is található meg a meghirdetett ingatlanok sorában, vagyis már sikerült eladni azt – a levelezés tanúsága szerint ismételten Berki Zsolt közreműködésével. A Fáy utca 69. szám alatt található terület a főváros honlapja szerint bruttó 109 220 000 forintért kelt el a Starhouse Immo Kft. részére.

A Budapest IX. Kerület, Etele út 55. szám alatt két külön helyrajzi számon szereplő ingatlanok tulajdoni lapját is elküldte az ügyintéző Berki Zsoltnak. A 3475/3 ingatlant pályázat útján hirdették meg, összekapcsolva a 3475/57 helyrajzi számon, Tétényi út 63. számon található ingatlannal, összesen 2 milliárd forint plusz áfa vételáron – írta feljelentésében az NNI-nek Budai Gyula.

Hozzátette, hogy az Öv utca 10 szám alatti ingatlanról is levelezett az ügyintéző és Berki. Ez esetben az induló ár 218 300 000 forint plusz áfa volt. Az újabb négy ingatlan összértéke meghaladja a 3 milliárd forintot, amelyből a korábbi cikkekben vázolt jutalékos rendszer szerint igencsak szépen csoroghatott vissza a partnerek zsebébe.

Budai Gyula Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármestert is megszólította. Emlékeztetett, hogy a Fővárosi Közgyűlésben a módosító javaslatukkal kiherélték a városháza értékesítésének vizsgálatára létrehozandó vizsgálóbizottságot, de sebaj, majd a rendőrség kivizsgálja, mi történt pontosan.

„Sebaj Gergely, majd a rendőrség meghallgatja Bajnai Gordont, és téged is! Addig is, ma újabb fővárosi ingatlanok eladása miatt tettem büntető feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál ! Ne aggódj Gergő, benne van a feljelentésben a Budapest, XI.kerület Etele u.55./Tétényi út tömb rehabilitáció/ ingatlan értékesítése is! Tudod Gergő, ezek olyan fővárosi ingatlanok, amelyek a senki által nem ismert Berki Zsoltnak küldött elektronikus leveleken szerepelnek! És tudod Gergő, honnan küldték ezeket az elektronikus leveleket Berki Zsoltnak!!? Hát a Budapesti Vagyonkezelő Központból, tudod aminek a Barts Balázs a vezérigazgatója! Érted Gergő, a Barts Balázs, aki a te beosztottad, értékesítendő fővárosi ingatlanok dokumentációját küldi meg Berki Zsoltnak. Mennyi jutalékot kaptatok vissza?? Szerintem Gergő óriási bajban vagytok!!” – írta Budai Gyula.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (k) beszél, mellette Kiss Ambrus (független) általános főpolgármester-helyettes (b) és Számadó Tamás főjegyző (j) a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városházán 2021. november 24-én.