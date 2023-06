Már eltelt fél év az Európai Parlament (EP) korrupciós botrányának napvilágra kerülése óta, ám a legtöbb vádlott az előzetes letartóztatás és házi őrizet óta most már szabadlábon védekezhet - számol be róla a Magyar Nemzet.

Mint arra a Politico brüsszeli hírportál is emlékeztet, hónapokig tartó nyomozást követően, végül tavaly december 9-én csaptak le a belga rendőrök az EP néhány képviselőjére.

Mint ismert, több jelenlegi és volt európai parlamenti képviselő, valamint egyikük asszisztense került rács mögé korrupció, pénzmosás és bűnszövetkezetben való részvétel előzetes vádjával.

A Politico által főkolomposnak tartott Pier Antonio Panzeri azon kevés gyanúsítottak egyike, aki még mindig házi őrizetben van.

A december és április között egy belga börtönben való raboskodás megtörte Panzerit, aki elismerte a bűnösségét, és az ügyészekkel kötött vádalku keretében beleegyezett a bűntársak nevének feladásába is, cserébe büntetésének enyhítéséért.

A férfinál hatszázezer euró készpénzt találtak a házkutatás során, és ő fedte fel, hogy pontosan mely európai parlamenti képviselők kaptak ajándékokat és kenőpénzeket.

Eva Kailire, a görög televíziós műsorvezetőből lett politikusnőre, aki korábban az EP egyik alelnöki tisztségét is betöltötte, éppen az előtt csaptak le a belga hatóságok, hogy az apjának átadott volna egy bőröndnyi készpénzt, amelyet nyilvánvalóan jogtalanul szerzett.

Kaili Katar-párti beszédeket tartott a parlamentben a FIFA világbajnoksága előtt; lobbizott más képviselőknél, hogy enyhítsenek az Öböl-menti ország emberi jogi megítélésén; továbbá megjelent egy Katarról vízummentességi szavazáson, amelyen nem volt oka részt venni.

A tetemes mennyiségű bizonyíték ellenére Kaili nemrég szabadult a házi őrizetből, és drága ügyvédekből álló csapatával politikai visszatérését tervezi a parlamentbe, noha ellene egy külön büntetőeljárás is folyik az uniós pénzekkel való visszaélés miatt.

Eva Kaili élettársa, Francesco Giorgi parlamenti asszisztensként dolgozott, illetve ő volt a kapocs Kaili és Panzeri között, ugyanis Giorgi évek óta Panzeri mindenre kiterjedő politikai fixereként, tolmácsaként és táskahordozójaként tevékenykedik.

Kailival ellentétben ő gyorsan beismerte a korrupciós hálózatban játszott szerepét.

Giorgit a börtön után a házi őrizetből is kiengedték, és a Politico szerint gyakran megfordul az Európai Parlament épületénél, amelynek – mint sejtetik – nem az az egyetlen oka, hogy az épülettől néhány utcányira laknak Kailival.

Marc Tarabella belga szocialista EP-képviselő a vádak szerint 140 ezer eurót fogadott el, hogy befolyásolja a Katarral kapcsolatos parlamenti munkát. Tarabella cáfolja a vádakat, és ártatlanságát hangoztatja. Áprilisban szabadult a börtönből, később a házi őrizetből is. És noha kirúgták a képviselőcsoportjából, mivel mandátumát megtartotta, továbbra is az EP-ben „dolgozik”, fel is szólal a törvényhozási folyamat ülésein, sőt nemrégiben Magyarország ellen szavazott az unió soros elnökségének betöltése kapcsán.

