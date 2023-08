Bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás gyanújával egy újabb személyt hallgatott ki gyanúsítottként a Cseh Katalinékhoz köthető uniós pénzügyi botrányban a NAV – derült ki az eljárást felügyelő Fővárosi Főügyészség Magyar Nemzetnek adott válaszából.

Hozzátették: a férfi – akit meggyanúsítottak hamis magánokirat felhasználásával is – a gyanúsítással szemben panasszal élt.

A panaszt a Fővárosi Főügyészség, mint alaptalant, elutasította, tekintettel arra, hogy arra törvényesen és megalapozottan került sor. Kényszerintézkedés nincs az ügyben

– közölte megkeresésükre a főügyészség, hozzátéve, hogy a

férfi a megalapozott gyanú szerint az ügy korábbi gyanúsítottjának cselekményében volt bűnsegéd.

A határokon is átnyúlik az adócsalási ügy. A magyar hatóság több külföldi jogsegélykérelmet is kibocsátott már. A megkeresett országok közé tartozott Litvánia, Lengyelország és Csehország is. A válasz mindhárom országból megérkezett, a cseh jogsegély kiértékelése pedig már meg is történt, és úgy tudjuk, a prágai kerületi ügyészségtől kapott információk a gyanút erősíthetik.



A teljes cikk IDE KATTINTVA olvasható!