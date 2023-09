Soros György 1992-ben hozta létre alapítványát (Nyílt Társadalom Alapítványok Pozsony - Open Society Foundations Bratislava OSFB) Szlovákia későbbi fővárosában. Az amerikai spekuláns pénze korlátlanul áramlott be az országba – az OSFB már 2002-ben 5 millió dollárt meghaladó költségvetésből finanszírozhatta tevékenységét –, amelynek eredményeként Soros fokozatosan behálózhatta a teljes szlovák közéletet - írja a Tűzfalcsoport.

2017. szeptemberében a hivatalban lévő köztársasági elnök, Andrej Kiska – akinek tanácsadói ezer szállal kötődtek Soroshoz – már személyesen tárgyalt New Yorkban a milliárdossal, hogy ezt követően első számú szószólóként képviselje a nyílt társadalom eszméjét a szlovák és az uniós fórumok előtt.

Kiska-t Zuzana Čaputová követte az államfői székben, ám Szlovákia jelenlegi köztársasági elnökének – aki egyben a Progresszív Szlovákia nevű balliberális párt alapítója – múltja is szorosan összefonódik a spekulánssal és annak szervezeti hálójával:

- elvégezte az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) két tanfolyamát, amely szervezettel összefüggésben a Judicial Watch tárta fel, hogy Soros hálózatával együttműködve juttat pénzt szélsőbaloldali aktivista csoportoknak;

- több tanulmányt is megjelentetett az OSF megbízásából;

- 16 éven keresztül volt a Nyílt Társadalom Alapítványok által támogatott VIA IURIS munkatársa.

A fenti tények ugyanakkor nem gátolták meg Čaputová-t abban, hogy a közelmúltban rágalmazási pert indítson korábbi politikai családjának legerősebb kihívója, a Smer párt elnöke, Robert Ficó ellen, miután az többször is hangot adott azon véleményének, hogy az államfő Soros bizalmasa és külföldi érdekek kiszolgálója.

Ilyen előzmények mellett már nem különösebben meglepő, hogy 2021. januárjában Ján Orlovsky személyében egy olyan, a nyílt társadalom eszméjét feltétel nélkül követő és kiszolgáló politikus kerülhetett a szlovák migrációs hivatal élére, aki 5 éven keresztül vezette az OSFB-t. Orlovsky volt az, aki a Soros Alapítvány akkori igazgatójaként hivatalosan is elismerte, hogy Kiska – aki kezdetben mindezt tagadta – valóban személyesen egyeztetett a milliárdossal.

Hasonló befolyásolási jegyek figyelhetők meg az álcivil szférával összefüggésben is: a Nyílt Társadalom Alapítványok nyilvános adatbázisa szerint 2016-2021 között 43 szlovák, illetve szlovákiai érintettségű szervezetet közel 6,2 millió dollárral (átszámítva több mint 2,2 milliárd forinttal) finanszírozott az OSF, és mint köztudott, itt korántsem jelenik meg minden forrás

.

A támogatott szervezetek és projektek a teljesség igénye nélkül:

- Transparency International Slovakia: az állam polgári ellenőrzésének erősítése (2016. év - 153.752 dollár),korrupció kezelésével összefüggő feladatok (2018. év -134.980 dollár), átláthatósági hiányosságok és a korrupciós kockázatok kezelése (2020. év - 40 ezer dollár);

- Zuzana Čaputová köztársasági elnök szervezete, a VIA IURIS: az átláthatóság és elszámoltathatóság javításával összefüggő feladatok (2020. év - 70 ezer dollár);

- Nadacia Zastavme korupciu („Állítsuk meg a korrupciót Alapítvány”): önkéntes és aktivista bázis bővítése, illetve megerősítése a Szlovákia különböző részein élő fiatalok közösségeinek bevonásával (2019. év - közel 70 ezer dollár);

- PILnet: az európai civil társadalom jogi és működési ellenállóképességének növelése, különös tekintettel Szlovákiára, Lengyelországra és Csehországra (2019. év- 225 ezer dollár);

- A leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek és interszexuálisok életének javítására létrejött Inakost: szociális bázis építése az LMBT civil szervezetek számára Szlovákiában (2018. év - közel 40 ezer dollár);

- a szlovák álcivil szféra egyik legmeghatározóbb szereplőjének számító Pontis Alapítvány: működési költségek, kapacitásépítés (2016. év - 120 ezer dollár), Független Újságírói Program (2018. év - 116.921 dollár).

Amellett, hogy a fenti szervezetek kapcsán közös pont, hogy a bevételeik jelentős része külföldről – az OSF-től vagy más, a nemzetközi baloldalhoz köthető NGO-któl – származik, egyéb összefonódások is fellelhetők.

Az Állítsuk meg a korrupciót Alapítvány korábbi igazgatója az - az OSF által díjazott - Pavel Sybila volt, aki Kiska államfői hivatali idejében a belpolitikai feladatokért felelt. A PontisAlapítvány „Átlátszó Szlovákiáért Alapjának” végrehajtó bizottságában pedig az a Miroslav Šarišský foglal helyet, aki korábban a szlovákiai OSF kuratóriumi tagjának mondhatta magát.

Az Állítsuk meg a korrupciót Alapítvány, a VIA IURIS, az – Európai Bizottság, a Norvég Alap, illetve az OSF támogatását is élvező – Slovak Governance Institute és a Pontis Alapítványközösen indították el a szintén az OSF által finanszírozott Štrngám za zmenu kezdeményezésüket, amelynek deklarált –a civilség rendeltetésével nehezen összeegyeztethető – célja nem más volt, minthogy a 2016-os parlamenti választásokelőtt, meghatározott politikai témákban nyerjék el a pártok támogatását. Az akkor még a VIA IURIS munkatársaként dolgozó Caputová a kezdeményezés kapcsán úgy fogalmazott: a civileknek olyan hatalmuk van, amelytől a „politikusok félhetnek”.

Mivel az előző megmérettetésen egyetlen magyar politikai formáció sem jutott be a szlovák törvényhozásba, éppen ezért a magyar kisebbségek számára valóban sorsdöntő a hétvégi választások kimenetele. Ennek ellenére a Klubrádió elérkezettnek látta az időt, hogy olyan nézeteknek adjon otthont, miszerint „a szlovákiai magyar kisebbség alig fele szavazna magyar pártra”, így pedig „egyetlen magyar kisebbséget képviselő pártnak sem nyílik valós esélye” a bejutásra.

Pár nappal a választások előtt tehát Szlovákiában sem nevezhetők egyenlőnek a feltételek, hiszen mind a migrációt, a genderpropagandát és az ukrajnai fegyverszállításokat elutasító Smer pártnak, mind a szlovákiai magyar érdekképviseleteknek meg kell küzdeniük a nemzetközi baloldal teljes armadájával. S bár a hosszú évek alatt kiépített, és a társadalomba mostanra már beágyazódott globalista nyomás, valóban megnehezíti az önálló döntéshozatal megtartásának lehetőségét, de amint azt a magyarországi választások is megmutatták, még ilyen körülmények között is van esély a demokrácia győzelmére.

