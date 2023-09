Józsefvárosi politikai háború

Pikó András polgármester többszörös jogsértést követett el, a káptalanfüredi gyermektábor ügyében valótlanságot állított

– jelezte újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely. Az ATV azt kérdezte a miniszterről, hogy mit gondol a Józsefvárosban dúló politikai háborúról. A miniszter értékelése szerint a korábbi, jobboldali önkormányzatnak volt arra terve, hogy komoly beruházást hoz létre gyermektáboroztatására, amelynek keretében teljesen felújít egy tábort.

Erre összesen 3,2 milliárd forint állt volna rendelkezésre, a beruházás első üteme meg is valósult, amelyet követően a második ütemre maradt pénz, amiből viszont semmit nem valósított meg az időközben hivatalba lépő baloldali önkormányzat

– vázolta a helyzetet Gulyás Gergely.

A miniszter ismertette:

A félbehagyott projekt miatt a felújított táborrész lerohad, és a kerületben élő gyerekeknek nem biztosítja a táborozás lehetőségét a polgármester, aki emellett még hazugságokat is terjeszt.

96 millió forintra vonatkozott a keretszerződés két magáncég között, amelyből 12 millió forintot fizettek ki

– jelezte a Pikó András polgármester vádaskodásaiban szereplő összegekkel kapcsolatosan Gulyás Gergely.

Hálátlanok az ukránok

A lengyel kormány szerintem úgy gondolja, hogy az ukrán kormány hálátlan

– mondta egy másik kérdésre Gulyás. Hozzátette: a lengyelek minden támogatást megadtak az ukránoknak, még fegyvert is küldtek, és a legnagyobb hírvivői voltak a világban annak, hogy Ukrajnát mindennel, még fegyverekkel is segíteni kell. „Ezek után, amit kénytelenek elszenvedni, ha lengyel lennék, én is méltatlannak tartanám” – jegyezte meg.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely úgy vélte, hogy a Balkán etnikai feszültségeiből sokszor támadt már fegyveres háború. Koszovó esetében is szükséges maradhat a békefenntartók állomásoztatása hosszabb távon.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2023. szeptember 28-án

Fotó: Soós Lajos / Forrás: MTI

Gulyás kérdésre válaszolva elmondta, a

kormány nem tervezi az euró bevezetését, mert megszüntetné az önálló monetáris politika lehetőségét. Jelenleg ezzel a kérdéssel nem foglalkozik a kormány.

Gulyás kérdésre elmondta, a svédek magatartásából arra következtetünk, hogy a NATO-csatlakozás nem igazán fontos nekik.

A miniszter szerint

a svédek mindent megtettek, hogy az alapvető bizalmat és tiszteletet lerombolják Magyarország irányából.

Gulyás Gergely megerősítette, hogy a jövő évi adósságot megterheli az inflációkövető állampapír hozamok kifizetése, de az a pozitívum, hogy ezeket az összegeket idehaza fizetik ki, magyaroknak.

A reptérről szóló tárgyalások jól állnak Gulyás szerint, s amint megállapodnak, beszámolnak róla. Mint mondta, „fogadhatnak rá”, hogy a reptér a magyar állam többségi tulajdonába kerül.

Orbán Viktor kínai látogatásával kapcsolatban Gulyás azt mondta, hogy hazánk számára a szabadkereskedelem jó dolog, és a lehető legkevesebb korlátra van szükség, mellesleg Európának is ez az érdeke.

Egy másik kérdésre elmondta, a kárpátaljai kormányzóval való együttműködés korrekt, de hogy szövetségi szinten hajlandóak-e visszaállítani az ukránok a korábbi jogszabályokat, azt egyelőre nem tudja. Gulyás mérsékelten optimista az ügyben.

A kormány nem tartja elfogadhatónak, ha valahol a határon túli magyar településeken eltűnnek a magyar feliratok. A kérdés arra vonatkozott, hogy a Vajdaságban sokfelé állítólag leszedik az eddigi latin betűs településnevet jelző feliratokat.

Gulyás a Telex felvetésére válaszul elmondta: a legtöbb kormánytag többnyire készpénzzel fizet, ő is inkább a készpénzt preferálja, de szokott bankkártyát is használni. A kormány nem akarja hogy a lakosságot teljes mértékben a kártyahasználatra ösztönözzék.