Tízezer fölött a líbiai áradások halálos áldozatainak száma Több mint 11 ezren biztosan meghaltak, több mint tízezer ember sorsáról pedig semmit nem tudni a Líbia keleti részén fekvő Dernában, amelyet hétfőn árasztott el a víz, miután két gát is átszakadt a heves esőzések miatt – közölték szerdán a helyi hatóságok. A Földközi-tenger partján fekvő várost kiürítik, és csak a mentőegységek léphetnek be Dernába, hogy áldozatok és túlélők után kutassanak – közölte Szalám el-Fergáni, a helyi mentőszolgálat főigazgatója. A politikailag kettészakadt ország keleti részén tevékenykedő, nemzetközileg el nem ismert kormány egészségügyi minisztere, Otmán Abdul-Dzsalíl arról számolt be, hogy a halottakat tömegsírokba temetik Derna peremén és a környező településeken. A Daniel mediterrán vihar okozta szeptember 10-i áradás pusztításának nyomai a kelet-líbiai Dernában 2023. szeptember 14-én

Fotó: - / Forrás: MTI/EPA A líbiai vörösfélhold tájékoztatása szerint a halálos áldozatok száma 11 300, 10 100 ember pedig eltűnt. A Daniel mediterrán vihar további mintegy 170 embert is megölt Líbia más részein.