Varga-Bajusz Veronika elmondta: a jelentkezőknek megéri emelt szintű érettségit választaniuk, mert az emelt vizsga esetén minden elért százalék után 1 pont jár majd a felvételin, a középszintű vizsgáért viszont csak az elért százalék kétharmada szerinti pontszámot kapják meg a diákok.

Hozzátette: eddig központilag meghatározott esetekben járt többletpont, idéntől azonban az intézmények maguk döntik el, hogy a 100 pontot milyen plusz teljesítményért, vállalásért ítélik oda.

Szinte minden egyetemen elismerik a nyelvvizsgát, az emelt szintű érettségit, a sportsikereket és a tanulmányi versenyeken elért eredményeket, de az intézmények saját döntése alapján akár munkatapasztalat, szóbeli felvételi, előképzettség, önkéntesség vagy valamilyen felkészítő tanfolyam elvégzése is eredményezhet többletpontokat - mutatott rá Varga-Bajusz Veronika. Kiemelte azt is, hogy az önkéntes tartalékos katonai szolgálat - annak idejétől és tartalmától függően - 16, 32 vagy 64 pontot jelenthet, "ezzel akár 500 feletti pontszám is összegyűjthető".

A helyettes államtitkár szavai szerint

az új rendszerrel az egyetemek "jobban, célzottabban, rugalmasabban" alakíthatják ki azokat a szempontokat, amelyek alapján kiválasztják leendő hallgatóikat.

A változtatások egyúttal a diákok számára is kedvezőek - fűzte hozzá.

Varga-Bajusz Veronika emlékeztetett: a felvételi rendszert az elmúlt években azzal a céllal újították meg, hogy "a magyar gazdaság és a térség igényeire nyitott, arra reagálni képes egyetemeink legyenek".