Orbán Viktor közölte, egy kereszténységen belüli háború zajlik most is, és hasonló történt a két világháborúban is. Ennek eredménye, hogy a kínai és amerikai elnök csúcstalálkozóján szóba sem került Európa.

Nem túlzok, ha azt mondom, hogy a Szovjetunió idején jobb volt a magyar oktatás helyzete, mint most Ukrajnában

– rögzítette a miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök (k), Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (b2), Wetzel Tamás, a Miniszterelnökség állampolgársági ügyekért felelős miniszteri biztosa (b), Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (j2) és Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára (j) a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) ülésén a Várkert Bazárban 2023. november 17-én

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

A tágabb környezetről szólva a miniszterelnök elmondta, hogy Európát ma az a kérdés kínozza, hogy két nap van az égen, amiből egyik sem Európa. – Kína az Egyesült Államokkal fogja kialakítani azokat a megállapodásokat, amik kialakítják a világot – húzta alá Orbán Viktor. Jelezte, hogy Európa nem ehhez van hozzászokva.

Jelezte, hogy az egyik felfogás szerint Európának meg kell erősítenie önmagát, amihez versenyre és erősödésre van szükség. A másik felfogás azt mondja, hogy védekezésre kell berendezkedni. Közölte, hogy a vita nincs eldöntve és minden EU-csúcson előkerül. Magyarország kapcsán elmondta, hogy

az egész világgal együtt kell működnünk és kereskednünk, míg a bezárkózással életszínvonal-romlás járna.

A Brüsszellel folytatott harcok nem segítik Magyarország fejlődését

A magyar miniszterelnök szerint más nagy dilemmák is megterhelik az európai politikát.

Olyan harcokat kell vívnunk az unióval, amik nem segítik Magyarország fejlődését. Két nagy vita lesz a következő hónapokban. Az egyik arról szól, hogy fenntartsuk-e az egyhangú döntéshozatal elvét az unióban vagy áttérjünk a többségi döntéshozatalra

– közölte a miniszterelnök. Kiemelte, hogy

ez a vita az EU-ban nem került volna napvilágra Nagy-Britannia kilépése nélkül.

„Azzal, hogy a britek kiléptek, az egyensúly megborult” – tette hozzá.