A szervezetek közül a Magyar Gyermekmentő Alapítvány csaknem kilencmillió forintos támogatásban részesül, amelynek köszönhetően életveszélyes állapotú beteg gyermekek mentőellátásának oktatásához szükséges eszközöket szerezhet be.

Pozitív elbírálásban részesült az Ikervári Lakásotthonokban Élő Gyermekekért Közhasznú Alapítvány is, amely egy új, 7 személyes gépjármű beszerzését tudja így megvalósítani. A szociális és egészségügyi támogatásokon túl az alapítvány kulturális, tudományos és sport tárgyú pályázatok támogatásáról is döntött. Az Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány szervezésében jövőre is megvalósulhat a Zemplén egyik legrangosabb, mindenki számára nyitott és térítésmentes művészeti eseménye, a Crescendo Nyári Akadémia és Fesztivál. A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete és a Studium Generale Alapítvány fiataloknak szóló programjaikban közreműködő önkénteseik révén pedig megsokszorozhatják a Pro Filii Alapítványtól kapott támogatást.

Forrás: Mészáros Csoport

Tóth Krisztina, a Mészáros Csoport társadalmi felelősségvállalás igazgatója a negyedik negyedéves pályázati elbírálások kapcsán leszögezte:

„Noha mindenkor igaz a közmondás, miszerint kétszer ad, aki gyorsan ad, idén ennek különös súlya van, hiszen a 2023-as év különösen megviselte a nélkülöző, bajba jutott családokat. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a gyors segítséggel ezúttal megkönnyítjük az egyébként is megterhelő évvégét a családok számára. A tavalyi évhez viszonyítva idén hétszázzal több, mintegy 2 900 pályázati kérelem érkezett be alapítványunkhoz, amelyek értéke meghaladta a 17,5 milliárd forintot. Ez hárommilliárd forinttal múlja felül a tavaly beérkezett igényeket. Ez azt jelzi számunkra, hogy elnyertük a segítő és tenni akaró szervezetek, bajba jutott magánszemélyek bizalmát. Tevékenységünkkel nem csak anyagi úton mozdítjuk elő a hazai civil szférát: már az idei évben is megfigyelhető, hogy egyre több az átgondolt, megtervezett, a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vevő pályázat, amely egyrészt nagyobb felelősséggel ruház fel minket, adományozókat, másrészt tudatosságra sarkallja magukat a különböző programokat megvalósítani szándékozókat. Azt is le kell szögeznünk az idei év kapcsán, jóval több jogos igény érkezett annál a végül 228 pályázatnál, amelyet összesen egymilliárd forinttal támogattunk. Ez arra sarkall bennünket is, hogy minél hatékonyabban használjuk fel a rendelkezésünkre álló forrásokat, amelyet a Mészáros Csoport vállalatai biztosítanak számunkra” – húzta alá Tóth Krisztina, aki egyben a Pro Filii Alapítvány főtitkára is.