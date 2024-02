2012. június 7-én a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) titkos megfigyelés alá vonta Portik Tamást, aki aznap, az esti órákban egy belvárosi, Kossuth Lajos utcai épületben tartózkodott. A közelben parkolt egy, a rendőrök által később azonosított, DT 00-81 forgalmi rendszámú gépkocsi. Portik, miután távozott a lakásból, beszállt az autóba, és az ott tartózkodó személyekkel néhány percig beszélt, majd visszament a lakásba. A megbeszélés nem sokkal később egy közeli irodában folytatódott.

Az autó az amerikai nagykövetség tulajdona volt, a magyar bűnözővel tárgyaló emberek pedig az FBI, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda hazánkban dolgozó ügynökei voltak

- írja a Magyar Nemzet.

Portik Tamást azért figyelték meg az NNI munkatársai, mert már az utolsó fázisába ért az 1990-es években történt leszámolásos gyilkosságok ügyében indított nyomozás, amelynek célkeresztjében az olajos bűnöző volt. Persze, az FBI-osokat nem érhette meglepetésként, hogy beszélgetőpartnerüket egy hónappal a találkozó után (attól nyilván függetlenül), 2012. július 14-én őrizetbe vették és a magyar kriminalisztika nagy megoldatlan gyilkosságaival meggyanúsították, hiszen ekkor már sok mindent tudhattak ők is a hazai szervezett bűnözés egyik legismertebb alakjáról. Az alvilági merényletek közé tartozott Prisztás József lelövése és az egész országot megrázó Aranykéz utcai robbantás is. Ezekben az ügyekben a bíróság jogerősen elítélte Portikot, akinek bűnösségét a napokban Fenyő János médiacézár megöletése miatt is kimondták első fokon.